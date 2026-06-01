Wechselt Florian Wirtz zum Chelsea? Fabrizio Romano klärt die aufsehenerregenden Gerüchte

Gerüchte über eine Wiedervereinigung des Liverpool-Mittelfeldspielers Florian Wirtz mit seinem ehemaligen Trainer Xabi Alonso beim Chelsea haben in der Fußballwelt für Aufsehen gesorgt. Obwohl der deutsche Nationalspieler, der für eine Rekordsumme aus der Bundesliga verpflichtet wurde, in seiner Debütsaison bei Liverpool die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, bleibt er im Fokus der Premier-League-Giganten. Dies berichtet Goal.com .

Der bekannte Insider Fabrizio Romano klärte die Situation auf seinem YouTube-Kanal. Berichten zufolge wollte Chelsea-Trainer Xabi Alonso den 23-jährigen Spielmacher, mit dem er bei Bayer Leverkusen Erfolge feierte, in sein Team holen. Romano betonte jedoch, dass es derzeit keine offiziellen Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen an der Stamford Bridge und Liverpool gibt.

Trotz Gerüchten, dass Liverpool bereit sei, seinen Spieler mit der Nummer 7 für 116 Millionen Pfund zu verkaufen, setzt die Vereinsführung weiterhin Vertrauen in ihn. Romano fügte hinzu: "Florian Wirtz wird Liverpool diesen Sommer nicht verlassen. Die Beziehung zu Xabi Alonso ist exzellent, aber es gibt derzeit keinen offiziellen Kontakt. Chelsea sucht aktuell nach anderen Spielertypen."

Wirtz absolvierte in der vergangenen Saison 49 Spiele für die Merseysider und erzielte dabei 7 Tore und 10 Assists. Obwohl er Schwierigkeiten hatte, sich an die physischen Anforderungen des englischen Fußballs anzupassen, glauben die Verantwortlichen an der Anfield Road, dass er nach einer vollständigen Saisonvorbereitung zu seiner Bestform aus Deutschland zurückkehren wird.

Unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola wird erwartet, dass Liverpool einen aggressiveren Fußball mit hoher Intensität spielt. Wie Florian Wirtz in dieses System passt und ob seine technischen Fähigkeiten zum neuen Stil passen, bleibt eine der zentralen Fragen für die kommende Saison.