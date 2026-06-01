Wird der Bayern-Spieler gegen Usbekistan auflaufen?

·148·Sport
Wird der Bayern-Spieler gegen Usbekistan auflaufen?

Vor einem großen Fußballfest, auf das Fans weltweit sehnsüchtig warten, bereitet die usbekische Nationalmannschaft ein echtes Geschenk für ihre Anhänger vor. Im Rahmen der letzten Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft messen sich unsere Vertreter mit einem der Gastgeber des Turniers, Kanada. Die Nordamerikaner haben ihre besten Spieler für das Spiel in Taschkent aufgeboten. Doch vor diesem intensiven Duell musste das gegnerische Team einen herben und unerwarteten Ausfall hinnehmen.

Es wurde bekannt, dass ein Weltklasse-Star bei der Partie, die am frühen Morgen (Taschkent-Zeit) beginnt, nicht teilnehmen kann. Bleiben Sie auf unserer Seite; wir liefern Details zu den gesundheitlichen Problemen des kanadischen Kapitäns, die Gedanken des Cheftrainers zum Spiel und die Anstoßzeit dieser spannenden Begegnung!

Bayern-München-Star fällt aus

Der wahre Anführer und Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft, der beim deutschen Giganten — dem FC Bayern unter Vertrag steht, der flinke und schnelle Verteidiger Alphonso Davies wird dieses Freundschaftsspiel verletzungsbedingt komplett verpassen. Diese Nachricht wird die Pläne des Gegners zweifellos beeinflussen, da Davies eine der Schlüsselfiguren in der Taktik des Teams ist.

Der gegnerische Trainer bestätigte diese unglückliche Nachricht:

Jesse Marschs Erklärung: „Im kommenden wichtigen Freundschaftsspiel müssen wir ohne das Können und die Unterstützung von Alphonso Davies auskommen. Unser talentierter Verteidiger kann aufgrund einer unangenehmen Oberschenkelverletzung nicht auflaufen. Davies wurde in den offiziellen WM-Kader berufen, ist aber noch nicht vollständig genesen. Dennoch wird er als wahrer Kapitän bei uns sein, um die Moral des Teams zu stärken und uns zu unterstützen.“

Morgendliche Intensität: Anstoßzeit

Dieses Spiel ist eine großartige Gelegenheit für unsere Vertreter, ihre Stärke und ihr Potenzial vor der Weltmeisterschaft gegen einen sehr ernsthaften Gegner zu testen. Die Anstoßzeit erfordert von den Fans, etwas früher aufzustehen.

Die wichtigsten Details der bevorstehenden Begegnung finden Sie in der folgenden Tabelle:

Teilnehmer des Testspiels

Status des gegnerischen Stars

Genaue Anstoßzeit

UsbekistanKanada

Alphonso Davies (verletzt, wird aber mit dem Team auf der Tribüne sein).

Morgen um 06:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Ja, liebe Fans, morgen früh erwartet uns ein sehr spannendes und intensives Fußball-Spektakel. Wie werden sich unsere Vertreter gegen die WM-Gastgeber schlagen? Welches Team wird Ihrer Meinung nach gewinnen?

Verfolgen Sie weiterhin unser Tagebuch zur Nationalmannschaft, die neuesten WM-Vorbereitungen und die aktuellsten Nachrichten aus der Welt des Sports bei uns!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im SchachHeute, 08:35Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?Heute, 08:33Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach MadridHeute, 08:31Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt