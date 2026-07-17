Zwei Personen starben in einer Benzinschlange in Russland

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Zwei Personen starben in einer Benzinschlange in Russland

Infolge des anhaltenden Kraftstoffmangels in Russland kommt es zu tragischen Vorfällen. Es wurde berichtet, dass zwei ältere Bürger in verschiedenen Regionen des Landes beim Warten an Tankstellen verstorben sind.

Berichten zufolge verstarb ein 80-jähriger Mann in der Region Perm und ein 75-jähriger Fahrer in Karelien, während sie lange auf das Tanken warteten. Eine offizielle Stellungnahme zur genauen Todesursache wurde bisher nicht veröffentlicht.

Diese Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund des anhaltenden Kraftstoffmangels in ganz Russland. Es heißt, dass Fahrer in einigen Regionen gezwungen sind, stundenlang auf Benzin zu warten.

Unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass fast 40 Prozent der russischen Ölraffineriekapazitäten aufgrund ukrainischer Drohnenangriffe ausgefallen sind. Experten stellen fest, dass genau dieser Faktor die Kraftstoffversorgung des Landes schwerwiegend beeinträchtigt hat.

RusslandKraftstoffmangelBenzinUkraineEnergiekrise
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Charos
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