Der Londoner Klub Arsenal plant, seinen Kader im Sommer-Transferfenster erheblich zu verstärken. Da sich das Team von Leandro Trossard trennt und die Zukunft von Gabriel Martinelli ungewiss ist, sucht man nach neuen Namen für die Offensive. Unter den Hauptkandidaten wird der Absolvent der Manchester United Akademie, Marcus Rashford, genannt. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl der Klub den Transfer des Brügge-Flügelspielers Christos Tzolis bereits abgeschlossen hat, heißt es, dass Mikel Arteta einen erfahreneren Akteur für sein Team benötigt. In einem Interview mit Goal.com analysierte Jeremie Aliadiere, der mit Arsenal als Teil der 'Invincibles' den Meistertitel gewann, die Vor- und Nachteile dieses Transfers.

Rashford verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis beim FC Barcelona, erzielte in allen Wettbewerben 14 Tore und gewann den La Liga-Titel. Dennoch nutzten die Katalanen nicht ihre Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Pfund. Dies warf weitere Fragen zur Zukunft des 28-jährigen Stürmers auf.

Erfahrung und Druckresistenz

Laut Jeremie Aliadiere ist Rashfords Hauptvorteil seine fundierte Kenntnis der englischen Premier League. „Er ist ein Produkt des britischen Fußballs, kommt aus der Akademie von Manchester United und versteht, was es bedeutet, unter großem Druck zu spielen“, sagt der ehemalige Stürmer. Rashfords Fähigkeit, sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum zu spielen, könnte Arteta taktische Flexibilität verleihen.

Aliadiere ist jedoch besorgt über die unbeständige Form des Spielers in den letzten Jahren. Trotz der Übernahme von Manchester United durch Michael Carrick heißt es, dass Rashford den Verein verlassen möchte. Die Manchester-Seite strebt einen Verkauf über dem Angebot von Barcelona an, doch sein Marktwert dürfte nach aktuellen Standards nicht allzu hoch sein.

Das Hauptdilemma für Arsenal besteht darin, sicherzustellen, dass Rashford eine Verbesserung gegenüber Trossard darstellt. Aliadiere ist skeptisch, ob dieser Transfer die erwarteten Ergebnisse liefern wird. Er betont, dass der mentale Zustand und die Konstanz des Spielers vor einer hohen Investition gründlich geprüft werden müssen.

Die Londoner benötigen einen breiten Kader, um den nach 22 Jahren gewonnenen Meistertitel zu verteidigen und in der Champions League erfolgreich zu sein. Die Ankunft eines erfahrenen Stars wie Rashford, der sich jedoch neu beweisen muss, könnte für den Verein sowohl ein Risiko als auch eine große Chance sein.