Die Ereignisse um den 18-jährigen Hacker Arion Kurtaj, der geheime Informationen über das weltberühmte Spiel GTA 6 veröffentlichte, haben eine neue Wendung genommen. Der junge Mann, der lange Zeit in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht war, wurde nun in ein reguläres Gefängnis verlegt, wo er auf einen neuen Prozess wartet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Jahr 2022 hackte sich Arion Kurtaj in die internen Systeme von Rockstar Games und führte einen der größten Leaks in der Geschichte der Spieleindustrie durch. Damals veröffentlichte er 90 Videos des noch nicht angekündigten Spiels GTA 6 sowie den Quellcode von GTA 5. Im Jahr 2023 sprach ihn ein Gericht der Cyberkriminalität schuldig, ordnete jedoch aufgrund seines Autismus eine unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie an.

Verbote und unerwartete Änderungen

Die Situation änderte sich im März dieses Jahres. Berichten zufolge gelang es Kurtaj, heimlich ein Mobiltelefon in die streng bewachte Klinik zu schmuggeln. Er prahlte auf Snapchat darüber, wie "großartig" sein Leben sei, und verspottete den Sicherheitsdienst. Dieser Vorfall zeigte, dass er weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und bestrebt ist, Informationstechnologien zu nutzen.

Laut dem Journalisten Joe Tidy wurden diese Informationen aufgrund strenger gerichtlicher Auflagen lange Zeit nicht in den Medien veröffentlicht. Erst nachdem ein Richter des High Court am 14. Juli die Verbote aufgehoben hatte, wurde offiziell bestätigt, dass der Hacker in ein normales Gefängnis verlegt wurde.

Experten sind der Meinung, dass solche Cyberangriffe nicht nur den finanziellen Zustand von Unternehmen schädigen, sondern auch den Prozess der Spieleentwicklung ernsthaft beeinträchtigen. Nach diesem Vorfall war Rockstar Games gezwungen, seine Sicherheitsmaßnahmen drastisch zu verschärfen. Auch Gamer und IT-Experten in Usbekistan verfolgen diesen Fall genau, da es sich um einen der aufsehenerregendsten Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit handelt.

Neuer Prozess erwartet

Ärzte haben den psychischen und physischen Zustand des Hackers erneut überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass er verhandlungsfähig ist. Daher wird erwartet, dass im November dieses Jahres ein reguläres Strafverfahren gegen Arion Kurtaj beginnt.

Dieser Prozess könnte ein wichtiger Präzedenzfall im Kampf gegen Cyberkriminalität werden. Derzeit befindet sich Kurtaj in Haft, und sein weiteres Schicksal wird bei der Gerichtsverhandlung im November entschieden. Rockstar Games setzt die Arbeit an GTA 6 trotz dieser Ereignisse fort.