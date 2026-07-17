Shakira sendet eine emotionale Nachricht an Lionel Messi und Antonela Roccuzzo

Der globale Popstar Shakira drückte dem legendären Lionel Messi und seiner Ehefrau Antonela Roccuzzo ihre herzlichen Glückwünsche aus, nachdem sich die argentinische Nationalmannschaft für das Finale der Weltmeisterschaft qualifiziert hatte. Die kolumbianische Sängerin würdigte insbesondere die langjährige Beständigkeit des Fußballers auf dem Platz und die familiäre Unterstützung, die hinter ihm steht. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Die argentinische Nationalmannschaft unter der Leitung von Lionel Scaloni erreichte nach einem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen England zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale. In dieser Begegnung lieferte der 39-jährige Lionel Messi zwei entscheidende Vorlagen und trug maßgeblich zum Sieg seines Teams bei. Derzeit steht Messi kurz davor, nicht nur den Meistertitel zu verteidigen, sondern auch einen weiteren Ballon d'Or zu gewinnen.

Eine Legende im Kampf gegen die Zeit

Shakira, die derzeit in Miami lebt, machte in den sozialen Medien keinen Hehl aus ihrer Bewunderung für Messis Leistung trotz seines Alters. Laut Goal.com lobte die Sängerin die Disziplin und Willenskraft des Fußballers sehr. „Was Leo Messi leistet, ist einfach übernatürlich! Es spiegelt die Werte eines Menschen wider, der seinem Beruf gegenüber loyal und diszipliniert ist“, schrieb Shakira.

Die Sängerin betonte, dass Messi der ganzen Welt beweist, dass das menschliche Potenzial nicht durch das Alter oder die Meinung anderer bestimmt wird. Jede seiner Bewegungen auf dem Platz dient jungen Fußballern als echtes Vorbild. Shakira fügte zudem hinzu, dass die Rolle seiner Ehefrau, Antonela Roccuzzo, für Messis Erfolg unvergleichlich sei.

Familie — das Fundament des Erfolgs

„Ich weiß, dass es Leo Kraft und Inspiration gibt, eine Frau wie Antonela Roccuzzo an seiner Seite zu haben“, betonte der kolumbianische Star. Antonela, die den Halbfinalsieg direkt im Stadion feierte, teilte Shakiras Beitrag kurz darauf auf ihrem Instagram-Profil und drückte ihre Dankbarkeit aus. Dies löste in den sozialen Netzwerken großes Interesse bei den Fans aus.

Zur Information: Der Wechsel von Lionel Messi in die MLS im Jahr 2023 schlug ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Sein erfolgreicher Einsatz für den US-Klub half ihm, sich perfekt auf sein letztes großes internationales Turnier vorzubereiten. Nun richten sich alle Augen der Welt auf das entscheidende Finale mit Argentinien und seinem Kapitän.