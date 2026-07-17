OnePlus verlässt offiziell die Märkte in den USA und Europa

OnePlus, einer der bekanntesten Akteure auf dem Smartphone-Markt, hat eine unerwartete und drastische Wende in seiner Geschäftstätigkeit vollzogen. Das Unternehmen hat offiziell angekündigt, seine Aktivitäten in den USA und Europa einzustellen und in diesen Regionen keine neuen Produkte mehr einzuführen. Es wird erwartet, dass diese Entscheidung das Kräfteverhältnis auf dem globalen Technologiemarkt verändern wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unternehmensvertreter erklärten, dass im Rahmen einer neuen globalen Strategie der Produktverkauf in Nordamerika und Europa beendet wird. Derzeit sind die neuesten Modelle wie das OnePlus 15 noch in den offiziellen OnePlus-Shops erhältlich, aber sobald die Lagerbestände aufgebraucht sind, werden sie nicht mehr aufgefüllt. Dies bedeutet für Fans der Marke in diesen Regionen eine eingeschränkte Möglichkeit, ihre Lieblingsgeräte zu erwerben.

Marktveränderungen und die Verbindung zur Marke Oppo

Laut Informationen von ixbt.com wird OnePlus auf dem europäischen Markt durch seine Schwestermarke Oppo ersetzt. Die Situation auf dem US-Markt ist jedoch etwas komplexer: Dort ist die Marke Oppo ebenfalls nicht offiziell vertreten. Infolgedessen ziehen sich diese Marken, die zum BBK Electronics-Konzern gehören, aufgrund dieser strategischen Änderungen fast vollständig vom amerikanischen Markt zurück.

Für Nutzer in Usbekistan könnte diese Nachricht indirekte Auswirkungen haben. Normalerweise waren Versionen von OnePlus-Smartphones, die für Europa und die USA bestimmt waren, auch auf unserem Markt beliebt. Da der Fokus nun auf die asiatische Region verlagert wird, ist es wahrscheinlich, dass der Anteil der für China oder Indien produzierten Modelle auf dem lokalen Markt zunehmen wird.

Indischer Markt und Zukunftspläne

Das Unternehmen gab bekannt, dass es den indischen Markt als seine wichtigste strategische Region beibehalten wird. In einer Stellungnahme von OnePlus heißt es, dass die Unterstützung in Indien "unerschütterlich" sei und in naher Zukunft neue Produkte vorgestellt würden. Dennoch verbreiten einige einflussreiche Quellen Berichte, dass das Unternehmen seine Aktivitäten auf dem indischen Markt möglicherweise bereits Anfang nächsten Jahres reduzieren könnte.

Die Geschäftsführung von OnePlus wies solche Spekulationen zurück und antwortete: "Unsere Taten sprechen lauter als Gerüchte." Dennoch wird der Rückzug der Marke von den westlichen Märkten als großer Verlust für die Technologiewelt gewertet. Die einst als "Flaggschiff-Killer" bekannte Marke überarbeitet nun ihren globalen Expansionsplan erheblich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Rückzug der Marke OnePlus aus den USA und Europa das Wettbewerbsumfeld im Smartphone-Segment verändern wird. Der Fokus in diesen Regionen wird sich nun auf Giganten wie Samsung, Apple und Google sowie auf andere chinesische Marken verlagern, die versuchen, die Lücke zu füllen.