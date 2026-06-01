Opta-Supercomputer gibt die Top-Favoriten für die WM 2026 bekannt

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Opta-Supercomputer gibt die Top-Favoriten für die WM 2026 bekannt

Das größte und am meisten erwartete Ereignis in der Geschichte des Weltfußballs — die Weltmeisterschaft 2026 — steht vor der Tür. Während der gesamte Planet den Atem des Fußballfestes einatmet, hat der berühmte Opta Supercomputer des Analysezentrums die Gewinnchancen der Nationalmannschaften bei der kommenden WM auf Basis mathematischer Modelle berechnet. Die Ergebnisse moderner Technologie und mathematischer Analysen werden unter Fußballfans sicher für hitzige Debatten sorgen!

Welches Team hält die künstliche Intelligenz für den rechtmäßigen Thronfolger? Bleiben Sie dran, wir stellen Ihnen die Top-10-Favoriten auf die Goldmedaille der WM 2026 laut Supercomputer sowie Details zum neuen Turnierformat vor!

Erbe des goldenen Throns: Spanien ist der absolute Spitzenreiter!

Laut dem Fazit des Supercomputers, der eine riesige Menge an statistischen Daten, die aktuelle Form und das Kaderpotenzial analysiert hat, hat der attraktive Spielstil der Spanien Nationalmannschaft die höchste Wahrscheinlichkeit, den Hauptpreis beim kommenden Turnier zu gewinnen — 16,1%.

Zwei weitere europäische Schwergewichte belegen die Top 3. Der Finalist von vor vier Jahren, das mit Stars gespickte Frankreich belegt mit einer 13-prozentigen Chance den zweiten Platz, während das stets ambitionierte England (11,2%) die Top 3 komplettiert.

Top 10 der Favoriten auf den Weltmeistertitel

Die zehn führenden Kandidaten auf die Weltkrone und ihre prozentualen Chancen sind in der folgenden Tabelle übersichtlich dargestellt:

🏆 Rang

⚽ Teamname

📊 Gewinnwahrscheinlichkeit

1

Spanien

16,1%

2

Frankreich

13,0%

3

England

11,2%

4

Argentinien

10,4%

5

Portugal

7,0%

6

Brasilien

6,6%

7

Deutschland

5,1%

8

Niederlande

3,6%

9

Norwegen

3,5%

10

Belgien

2,4%

Eine Überraschung auf der Liste: Während der amtierende Weltmeister Argentinien unter der Führung von Lionel Messi auf dem vierten Platz liegt, kam die Aufnahme Norwegens mit einem gefährlichen Torjäger wie Erling Haaland in die Top 10 für viele überraschend.

Historische Revolution: 48 Teams und ein neues Format

Die kommende Weltmeisterschaft schlägt ein völlig neues Kapitel in der Fußballgeschichte auf. Der Wettbewerb findet vom 11. Juni bis 19. Juli dieses Jahres statt. Die wichtigste Neuerung betrifft die Anzahl der Turnierteilnehmer:

  • Anzahl der Teilnehmer: Die besten 48 Nationalmannschaften der Welt kämpfen um den Hauptpokal.

  • Gruppeneinteilung: Gemäß dem erweiterten Format werden die Teams in insgesamt 12 Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Das bedeutet mehr Spiele und mehr Spannung für die Fans.

Zweifellos, egal wie genau Computeralgorithmen rechnen, die wahren Wunder auf dem grünen Rasen werden durch den menschlichen Willen und den Kampfgeist der Spieler bestimmt.

Also, liebe Fußballfans, glaubt ihr, dass die Vorhersage des Opta-Supercomputers eintreffen wird? Welche Nationalmannschaft wird dieses Jahr Weltmeister?

Verfolgen Sie mit uns die täglichen Details des heißesten Fußballfestes des Sommers, der Weltmeisterschaft, und die schönsten Nachrichten aus der Welt des Sports, liebe Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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