Iranische Nationalmannschaft gibt endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt

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Iranische Nationalmannschaft gibt endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft, auf die die ganze Welt blickt, hat der Cheftrainer der iranischen Nationalmannschaft den endgültigen Kader der Spieler bekannt gegeben, die das Land beim kommenden Turnier vertreten werden. Die „Perser“ reisen mit einer starken Mannschaft aus erfahrenen Spielern und Stars der heimischen Liga zur Weltmeisterschaft.

Nachfolgend finden Sie den vollständigen Kader der Spieler, die den Iran bei der kommenden Weltmeisterschaft vertreten werden:

Torhüter

In der verantwortungsvollen Linie stehen wieder die bekannten Gesichter. Die Sicherung des Tores wurde den Torhütern der lokalen Spitzenklubs anvertraut:

  • Alireza Beiranvand (Tractor)

  • Hossein Hosseini (Sepahan)

  • Payam Niazmand (Persepolis)

Verteidiger

Auch die Abwehr besteht hauptsächlich aus körperlich starken und erfahrenen Verteidigern, die in der iranischen Liga spielen:

  • Shoja Khalilzadeh (Tractor)

  • Hossein Kanaani (Persepolis)

  • Ali Nemati (Foolad)

  • Daniyal Eiri (Malavan)

  • Ehsan Hajsafi (Sepahan)

  • Milad Mohammadi (Persepolis)

  • Saleh Hardani (Esteghlal)

  • Ramin Rezaeian (Foolad)

Mittelfeldspieler

Das Herzstück der Nationalmannschaft sieht sehr solide aus. Kreative Spieler, sowohl aus der Heimat als auch aus dem Ausland, werden im Zentrum und auf den Flügeln agieren:

  • Saman Ghoddos (Kalba)

  • Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

  • Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

  • Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal)

  • Mohammad Ghorbani (Al Wahda, VAE)

  • Mehdi Ghayedi (Al Nasr, VAE)

  • Arya Yousefi (Sepahan)

  • Alireza Jahanbakhsh (Dender)

  • Mehdi Torabi (Tractor)

  • Mohammad Mohebi (Rostov)

Stürmer

Der Angriff des Teams wird den gegnerischen Verteidigern sicherlich Kopfzerbrechen bereiten. Die Sturmreihe ist gespickt mit Spielern, die auf europäischen Plätzen gereift sind und ihre Torjägerqualitäten in der VAE-Liga unter Beweis stellen:

  • Mehdi Taremi (Olympiakos)

  • Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

  • Denis Dargohi (Standard)

  • Ali Alipour (Persepolis)

  • Shahriyar Moghanlou (Kalba)

Zur Information: Die iranische Nationalmannschaft wurde für die kommende Weltmeisterschaft in eine schwierige Gruppe gelost. Unsere Vertreter werden in harten Spielen um einen Platz in der K.-o.-Runde gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland antreten. Wir wünschen den iranischen Spielern viel Erfolg bei der kommenden Weltmeisterschaft!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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