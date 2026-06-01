Arsenal bereit, Gabriel Jesus und drei weitere Stars zu verkaufen

Mikel Arteta plant eine grundlegende Umgestaltung des Arsenal-Kaders während des Sommertransferfensters. Die Vereinsführung möchte große Ambitionen zeigen, um den hohen Status des Teams zu wahren. Nach der Niederlage im Champions-League-Finale ist die Notwendigkeit, frisches Blut ins Emirates Stadium zu bringen, offensichtlich geworden. Aus diesem Grund könnte der brasilianische Stürmer Gabriel Jesus für 18 Millionen Pfund verkauft werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie die Daily Mail berichtet, hat Arsenal einen überraschend niedrigen Preis für Jesus festgelegt. Der 29-jährige Angreifer darf Nordlondon verlassen, wenn ein angemessenes Angebot eingeht. Dies wird als strategischer Schachzug von Arteta gewertet, um die Offensive effizienter zu gestalten. Nicht nur Jesus, sondern auch Leistungsträger wie Gabriel Martinelli, Leandro Trossard und Ben White könnten den Verein bei ernsthaften Angeboten verlassen.

Nach dem Finale gegen Paris Saint-Germain betonte Arteta, dass der Verein nicht auf der Stelle treten dürfe. Laut dem Trainer müssen sehr kluge und schnelle Entscheidungen getroffen werden, um den nächsten Schritt zu machen. Arsenal zielt derzeit darauf ab, vier Schlüsselpositionen zu verstärken: Linksaußen, ein neuer Mittelstürmer, Rechtsverteidiger und das zentrale Mittelfeld.

Der Verein führt eine umfassende Suche auf dem Transfermarkt durch. Real Madrid-Verteidiger Victor Valdepenas sowie die Newcastle-Spieler Tino Livramento und Sandro Tonali stehen auf Arsenals Radar. Auch die Situation um Barcelona-Stürmer Marcus Rashford wird vom Londoner Klub beobachtet. Sollte Rashford Spanien aufgrund finanzieller Probleme verlassen, gilt Arsenal als Hauptoption.