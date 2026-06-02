Parma vollzieht festen Transfer von Benjamin Cremaschi

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Inter Miami, Benjamin Cremaschi, wird seine Karriere in Italien fortsetzen. Der Serie-A-Vertreter Parma hat die Kaufoption im Leihvertrag des Spielers aktiviert. Berichten zufolge kostete der Transfer den italienischen Verein etwa 5 Millionen Dollar (4 Millionen Euro). Dies berichtet Goal.com .

Das talentierte US-amerikanische Talent wechselte im vergangenen September nach Italien. Aufgrund von Verletzungen und Fitnessproblemen kam er jedoch nur zu 9 Einsätzen für Parma. Eine schwere Knieverletzung (Meniskus) im März zwang ihn dazu, die laufende Saison vorzeitig zu beenden.

Benjamin Cremaschi, ein Eigengewächs der Inter Miami Akademie, wurde in der vergangenen Saison zum besten Nachwuchsspieler der USA gewählt. Zudem absolvierte er drei Länderspiele für die US-Nationalmannschaft. Sein fester Transfer soll Inter Miami zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Kaderplanung verschaffen.

Das Verhältnis zwischen Cremaschi und Inter Miami war nach kritischen Äußerungen des Spielers über die Taktik des ehemaligen Trainers Javier Mascherano abgekühlt. Der zentrale Mittelfeldspieler war mit seiner geringen Spielzeit unzufrieden und betonte, dass er mehr Einsatzzeit benötige, um ein höheres Niveau zu erreichen.

Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano glaubt die Führung von Parma weiterhin an das Potenzial des Spielers und hofft, dass er nach seiner Genesung zu einer der Schlüsselfiguren des Teams wird.