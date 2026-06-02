Mexikos Nationalmannschaftskader für die WM 2026: Ochoa und neue Namen

Mexikos Nationaltrainer Javier Aguirre hat den endgültigen Kader für die kommende Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Unter den 26 nominierten Spielern findet sich eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Das Präsentationsvideo, das mit der Stimme der ikonischen mexikanischen Kulturfigur Chespirito unterlegt wurde, löste bei den Fans Nostalgie aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die wichtigste Nachricht im Kader ist, dass Torhüter Guillermo Ochoa zu seiner sechsten Weltmeisterschaft fahren wird. Damit reiht er sich in die Riege von Legenden wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ein und stellt einen historischen Rekord auf. Obwohl Aguirre einräumte, dass der körperliche Zustand der Spieler variiert, betonte er, dass dies derzeit der beste Kader für Mexiko sei.

Zwölf Spieler, die an der Weltmeisterschaft 2022 teilgenommen haben, haben ihren Platz behalten. Gleichzeitig hat der Trainer die Zukunft nicht vergessen und junge Talente wie Gilberto Mora, Armando Gonzalez und Obed Vargas berufen. Diese Entscheidung soll als Brücke in eine neue Ära des mexikanischen Fußballs dienen.

Es gibt jedoch auch unerwartete Ausfälle im Kader. Insbesondere German Berterame, der zuletzt in hervorragender Form war, wurde nicht berücksichtigt. Die Entscheidung des Trainers sorgt für hitzige Diskussionen unter Experten und Fans. Mexiko eröffnet die Heim-Weltmeisterschaft am 11. Juni.