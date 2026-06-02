Paraguay gibt den endgültigen Kader für die FIFA WM 2026 bekannt

Während der Start der bevorstehenden FIFA WM 2026 immer näher rückt, haben die Nationaltrainer der teilnehmenden Länder ihre Kader der stärksten Spieler zusammengestellt, die ihr Land auf der Weltbühne vertreten werden. Die neueste offizielle Ankündigung kommt von einem der kampfstärksten Teams Südamerikas — der paraguayischen Nationalmannschaft.

Der paraguayische Trainer hat für die wichtigen Spiele in Übersee die erfahrensten Spieler ausgewählt, die sich derzeit in Topform befinden. Der Kader umfasst bekannte Stars, die bei lokalen Vereinen, südamerikanischen Giganten und europäischen Spitzenklubs unter Vertrag stehen.

Wir präsentieren unseren Lesern den vollständigen und offiziellen Kader der paraguayischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft:

Torhüter

Stabilität und Vertrauen in die Stars der heimischen Liga prägen die Torhüterposition:

Orlando Hill (San Lorenzo)

Gaston Oliveira (Olimpia)

Roberto Fernandez (Cerro Porteno)

Abwehr

Die solideste und erfahrenste Linie des Teams, angeführt von Palmeiras-Legende Gustavo Gomez:

Juan Caceres (Dynamo Moskau)

Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)

Gustavo Gomez (Palmeiras)

Junior Alonso (Atletico Mineiro)

Jose Canale (Lanus)

Omar Alderete (Sunderland)

Alejandro Maidana (Talleres)

Fabian Balbuena (Gremio)

Mittelfeld

In dieser kreativen und schnellen Linie spielen Premier-League-Stars wie Miguel Almiron und Diego Gomez eine Schlüsselrolle:

Diego Gomez (Brighton)

Mauricio Magalhaes (Palmeiras)

Damian Bobadilla (Sao Paulo)

Braian Ojeda (Orlando)

Andres Cubas (Vancouver)

Matias Galarza (Atlanta)

Kaku (Al Ain)

Ramon Sosa (Palmeiras)

Miguel Almiron (Atlanta)

Sturm

Die Aufgabe, gegnerische Abwehrreihen zu durchbrechen und Chancen in Tore umzumünzen, liegt bei diesen gefährlichen Torjägern:

Gustavo Caballero (Portsmouth)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Avalos (Independiente)

Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

Julio Enciso (Strasbourg)

Antonio Sanabria (Cremonese)