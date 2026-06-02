Kanadas Cheftrainer bezeichnet Usbekistan als ein Team, das sich nicht leicht geschlagen gibt

Nach dem Sieg der kanadischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Usbekistan äußerte sich Cheftrainer Jesse Marsch zum Spiel. Der US-amerikanische Fachmann zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge und lobte insbesondere die defensive Stabilität und den Kampfgeist der usbekischen Auswahl.

Marsch betonte, dass die Begegnung insgesamt nützlich und aufschlussreich für Kanada war. Er erwähnte, dass es einige gute individuelle Leistungen gab, die Spieler ihre Aufgaben erfüllten und er mit dem Ergebnis zufrieden sei.

„Ich denke, es war ein gutes Spiel. Wir hatten viele gute Aktionen und starke individuelle Leistungen. Wir haben nach dem Spiel darüber gesprochen: Wenn wir einige kleine Details korrigieren können, werden wir das Spiel noch besser kontrollieren können“, sagte Marsch.

Obwohl Kanada gewann, verschwieg der Trainer nicht, dass es noch Aspekte gibt, an denen gearbeitet werden muss. Er glaubt, dass Kanada durch die Arbeit an kleinen Fehlern den Ball besser kontrollieren, das Tempo diktieren und dem Gegner weniger Chancen ermöglichen kann.

Gleichzeitig äußerte sich Marsch lobend über die usbekische Nationalmannschaft. Er bezeichnete die „Weißen Wölfe“ als ein Team, das nichts leicht verschenkt, defensiv zuverlässig agiert und den Gegner vor schwierige Aufgaben stellen kann.

„Aber Usbekistan ist ein Team, das nichts leicht verschenkt. Sie stehen defensiv sehr sicher. Wir haben zwei Tore erzielt und hätten sogar noch mehr schießen können. Wir wirkten bei Kontern sehr gefährlich und viele Spieler haben eine gute Leistung gezeigt“, betonte er.

Diese Einschätzung ist wichtig für Usbekistan. Auch wenn das Ergebnis nicht positiv war, zeigen der Respekt des gegnerischen Trainers und seine Anerkennung der defensiven Ordnung das Potenzial unserer Mannschaft. Vor der Weltmeisterschaft sind genau diese Aspekte – defensive Disziplin, Konterspiel und Intensität – von großer Bedeutung.

Marsch sprach auch über den Zustand seiner Spieler und erklärte, dass sich die kanadischen Nationalspieler fast vollständig ihrer Topform nähern. Die Spieler fühlen sich gut, das Spieltempo steigt, was den Trainer freut.

„Es ist schön zu sehen, dass die Spieler fast bei 100 Prozent Fitness sind, sich gut fühlen und das Tempo erhöhen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Es war ein gutes erstes Spiel für uns“, sagte er.

Für Kanada war dieses Spiel ein wichtiger Test auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Marschs Team hat das Ergebnis erreicht, aber der Trainer weiß, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt. Er ist der Meinung, dass man die richtigen Lehren ziehen und im nächsten Spiel stärker auftreten muss.

„Jetzt müssen wir aus diesem Spiel lernen und im nächsten Spiel stärker sein. Besonders unter schwierigen Bedingungen wie heute, mit vielen Fouls und Spielern, die nach Verletzungen zurückkehren“, sagte der Experte.

Marsch äußerte sich auch positiv zur Qualität des Spielfelds. Er merkte an, dass der Platz es den Spielern ermöglichte, hart zu kämpfen, zu grätschen, um den Ball zu ringen und qualitativ hochwertigen Fußball zu zeigen.

„Der Platz war eigentlich in gutem Zustand. Man konnte grätschen, kämpfen und um den Ball ringen. Ich denke, der Platz hat ein gutes Spiel ermöglicht“, sagte er.

Einer der wichtigsten Aspekte für den kanadischen Trainer war die Konzentration des Teams. Er erwähnte, dass Spieler in solchen Spielen manchmal aus Angst vor Verletzungen die Intensität senken könnten, aber dieses Mal blieb Kanada fokussiert.

„Das Wichtigste war, dass unsere Konzentration auf einem hohen Niveau war. Manchmal senken Spieler in solchen Spielen aus Angst vor Verletzungen die Intensität. Wir haben immer wieder betont, dass sie den Fokus unabhängig von der Situation nicht verlieren dürfen“, sagte Marsch.

Er glaubt, dass das Team jeden Tag nutzen, sich weiterentwickeln und die Hauptziele nicht aus den Augen verlieren muss. Der Trainer bewertete die mentale Verfassung der Spieler sehr hoch und betonte, dass genau diese Einstellung zum Sieg beigetragen habe.

„Wir müssen jeden Tag nutzen, vorwärts streben und unsere Ziele im Auge behalten. Das Team muss weiter wachsen und sich entwickeln. Heute war die Mentalität der Spieler buchstäblich auf einem idealen Niveau. Das hat uns geholfen, gut zu spielen und einen guten Sieg einzufahren“, sagte er.

Marsch gab auch ein Update zum verletzten Moise. Er sagte, der Spieler habe keine schwere Verletzung erlitten. Bei einem Angriff stieß er mit Derek zusammen und bekam einen Schlag ab, aber sein aktueller Zustand ist nicht besorgniserregend.

„Nein, es gibt kein ernstes Problem. Er stieß bei einem Angriff mit Derek zusammen und bekam einen Schlag ab. Er ist in guter Verfassung. Er hatte schon früher ähnliche Situationen – er bekommt einen Schlag, erholt sich aber schnell. Er hat gute 30 Minuten gespielt. Er wird sich erholen und wir werden ihn auf das Spiel gegen Irland vorbereiten“, sagte der Trainer.

Der kanadische Trainer äußerte sich auch lobend über die Spieler, die nach Verletzungen zurückgekehrt sind, und hob die harte Arbeit hervor, die sie geleistet haben, um dieses Niveau zu erreichen und sich Chancen zu erarbeiten.

Marsch sagte, dass sich einige Spieler zwar noch nicht vollständig erholt hätten, sie sich aber auf dem Platz gut gefühlt hätten. Er erwähnte, dass, obwohl das Training für Schüsse mit dem linken Fuß noch nicht im vollen Umfang stattfindet, um die Muskeln zu schonen, es ihn freute, dass der Spieler in einer Eins-gegen-Eins-Situation mit links traf.

„Ich denke, das hilft ihm zu spüren, dass er fast bei 100 Prozent Fitness ist und bereit für die Weltmeisterschaft“, sagte Marsch.

Auf die Frage nach Jonathan Osorio, der auf einer anderen Position spielte, beschrieb der Trainer den Spieler als sehr intelligenten Akteur. Er sagte, Osorio habe seine Intensität in den letzten zwei Jahren deutlich gesteigert und sei in großartiger Form.

„Wenn es um Oso geht, wissen wir, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist. In den zwei Jahren seit meiner Ankunft hat er seine Intensität deutlich gesteigert. Er ist jetzt in großartiger Form. Er arbeitet sehr gut im Training. Dass er auf verschiedenen Positionen spielen kann, ist sein großer Vorteil“, sagte Marsch.

Der Trainer betonte, dass es angesichts der Bedingungen des heutigen Spiels die richtige Entscheidung war, Osorio auf dieser Position einzusetzen. Er äußerte sich auch zufrieden mit der Leistung von Jayden Nelson und einigen anderen Spielern.

Zum Abschluss des Gesprächs dankte Marsch den Fans, die trotz des regnerischen und ungemütlichen Wetters ins Stadion gekommen waren. Er scherzte, dass die Einwohner von Edmonton schlechtes Wetter sogar noch mehr lieben als gutes.

„Die Fans waren großartig. Alle kamen früh. Die Unterstützung für die Nationalmannschaft ist auf einem sehr guten Niveau. Wenn wir vorankommen, wird dieses Interesse nur noch wachsen. Ich bin froh, dass wir auf dem Platz interessanten Fußball zeigen konnten, damit die Fans in den nächsten Wochen noch mehr inspiriert werden“, sagte der kanadische Cheftrainer.

Für Kanada war der Sieg gegen Usbekistan ein gutes Signal vor der Weltmeisterschaft. Marschs Team hat das Ergebnis erzielt, einige Spieler haben sich bewiesen und den Fans ein unterhaltsames Spiel geboten. Usbekistan wurde trotz der Niederlage vom gegnerischen Trainer als kampfstarkes Team anerkannt, das defensiv sicher steht und sich nicht leicht geschlagen gibt.

Solche Spiele liefern wichtige Lektionen für beide Teams vor der Weltmeisterschaft. Kanada hat seine Stärke erneut getestet, und Usbekistan hat gesehen, an welchen Aspekten in Spielen auf internationalem Niveau noch gearbeitet werden muss. Bis zur großen Bühne ist nicht mehr viel Zeit, was bedeutet, dass jede Erkenntnis Gold wert ist.