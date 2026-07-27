Apple verschiebt die Präsentation seiner ersten Smart Glasses

·79·Technologie
Apple verschiebt die Präsentation seiner ersten Smart Glasses

Während sich Apple auf die Markteinführung seiner ersten Smart Glasses vorbereitet, arbeitet das Unternehmen intensiv daran, Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Nutzer auszuräumen. Laut dem Bloomberg-Analysten Mark Gurman wurde die Präsentation dieses Gadgets vom ursprünglich geplanten Früh1 2027 auf den Juni desselben Jahres verschoben. Der Verkauf des Geräts wird voraussichtlich bis Ende 2027 beginnen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Verzögerung gibt den Apple-Spezialisten zusätzliche Zeit, um neben der weiteren Verbesserung der technischen Produktmerkmale auch eine fundierte Erklärungs- und Marketingstrategie zu Datenschutzfragen auszuarbeiten. Es wird vermutet, dass die Unternehmensleitung entsprechende Lehren aus der Kritik an den Smart Glasses von Meta gezogen hat. Denn Metas Produkte gerieten in der Öffentlichkeit wegen heimlicher Videoaufnahmen ohne Zustimmung der Nutzer heftig in die Kritik und trugen sogar den negativen Spitznamen «pervert glasses».

Datenschutz und Sicherheit als oberste Priorität

Für Apple, das sich in der IT-Welt als aktiver Verteidiger der Datensicherheit positioniert hat, sind solche Reputationsrisiken von umso größerer Bedeutung. Aus diesem Grund plant das Unternehmen, bei seinen Smart Glasses besonderen Wert auf eine Reihe von Funktionen zu legen, die die Privatsphäre der Nutzer garantieren. Insbesondere ist der Einsatz von Technologie vorgesehen, die alle wichtigen Daten direkt auf dem Gerät selbst verarbeitet, anstatt sie an externe Server zu senden.

Zudem wird erwartet, dass das neue Gadget komplett auf eine Gesichtserkennung (facial recognition) verzichtet. Dies wird das Risiko von Eingriffen in die Privatsphäre des Gerätebesitzers oder der Menschen in seiner Umgebung erheblich verringern. Experten glauben, dass ein solcher Ansatz ein entscheidender Faktor sein wird, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für moderne Smart-Technologien zu sichern.

Künstliche Intelligenz und Datensicherheit

Informationen von Ixbt.com zufolge hat sich Apple entschieden, persönliche Notizen und Videos von Kunden nicht zum Trainieren von AI-Modellen zu verwenden. Dieser Schritt bekräftigt einmal mehr das Engagement des Unternehmens für den Datenschutz der Kundendaten. Es ist erwähnenswert, dass Meta Drittanbieter engagiert hatte, um Videomaterial seiner Nutzer zu analysieren und zu überprüfen, was zu weitreichenden öffentlichen Diskussionen geführt hatte.

Apple hingegen hat es sich zum Hauptziel gesetzt, solche Praktiken zu vermeiden und zu verhindern, dass Nutzerdaten in die Hände Dritter gelangen. Auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni 2027 werden diese Fragen voraussichtlich geklärt und die Smart Glasses erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

AppleSmart GlassesTechnologieDatenschutzNews
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

LG präsentiert 32-Zoll-E-Ink-Display mit 10 Stunden AkkulaufzeitLG präsentiert 32-Zoll-E-Ink-Display mit 10 Stunden AkkulaufzeitHeute, 16:24Stories-Funktion im nationalen Messenger Max gestartetStories-Funktion im nationalen Messenger Max gestartetHeute, 15:54Zeiss erweitert Produktion: Ein entscheidender Schritt für ASMLZeiss erweitert Produktion: Ein entscheidender Schritt für ASMLHeute, 15:24Neue Tech-Live-Show in Europa gestartetNeue Tech-Live-Show in Europa gestartetHeute, 15:21NVIDIA und OpenAI diskutieren über ein 500-Milliarden-Dollar-GroßprojektNVIDIA und OpenAI diskutieren über ein 500-Milliarden-Dollar-GroßprojektHeute, 14:59Chinas Long March 7A Rakete zur Startrampe gebrachtChinas Long March 7A Rakete zur Startrampe gebrachtHeute, 13:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design