Apple verschiebt die Präsentation seiner ersten Smart Glasses

Während sich Apple auf die Markteinführung seiner ersten Smart Glasses vorbereitet, arbeitet das Unternehmen intensiv daran, Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Nutzer auszuräumen. Laut dem Bloomberg-Analysten Mark Gurman wurde die Präsentation dieses Gadgets vom ursprünglich geplanten Früh1 2027 auf den Juni desselben Jahres verschoben. Der Verkauf des Geräts wird voraussichtlich bis Ende 2027 beginnen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Verzögerung gibt den Apple-Spezialisten zusätzliche Zeit, um neben der weiteren Verbesserung der technischen Produktmerkmale auch eine fundierte Erklärungs- und Marketingstrategie zu Datenschutzfragen auszuarbeiten. Es wird vermutet, dass die Unternehmensleitung entsprechende Lehren aus der Kritik an den Smart Glasses von Meta gezogen hat. Denn Metas Produkte gerieten in der Öffentlichkeit wegen heimlicher Videoaufnahmen ohne Zustimmung der Nutzer heftig in die Kritik und trugen sogar den negativen Spitznamen «pervert glasses».

Datenschutz und Sicherheit als oberste Priorität

Für Apple, das sich in der IT-Welt als aktiver Verteidiger der Datensicherheit positioniert hat, sind solche Reputationsrisiken von umso größerer Bedeutung. Aus diesem Grund plant das Unternehmen, bei seinen Smart Glasses besonderen Wert auf eine Reihe von Funktionen zu legen, die die Privatsphäre der Nutzer garantieren. Insbesondere ist der Einsatz von Technologie vorgesehen, die alle wichtigen Daten direkt auf dem Gerät selbst verarbeitet, anstatt sie an externe Server zu senden.

Zudem wird erwartet, dass das neue Gadget komplett auf eine Gesichtserkennung (facial recognition) verzichtet. Dies wird das Risiko von Eingriffen in die Privatsphäre des Gerätebesitzers oder der Menschen in seiner Umgebung erheblich verringern. Experten glauben, dass ein solcher Ansatz ein entscheidender Faktor sein wird, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für moderne Smart-Technologien zu sichern.

Künstliche Intelligenz und Datensicherheit

Informationen von Ixbt.com zufolge hat sich Apple entschieden, persönliche Notizen und Videos von Kunden nicht zum Trainieren von AI-Modellen zu verwenden. Dieser Schritt bekräftigt einmal mehr das Engagement des Unternehmens für den Datenschutz der Kundendaten. Es ist erwähnenswert, dass Meta Drittanbieter engagiert hatte, um Videomaterial seiner Nutzer zu analysieren und zu überprüfen, was zu weitreichenden öffentlichen Diskussionen geführt hatte.

Apple hingegen hat es sich zum Hauptziel gesetzt, solche Praktiken zu vermeiden und zu verhindern, dass Nutzerdaten in die Hände Dritter gelangen. Auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni 2027 werden diese Fragen voraussichtlich geklärt und die Smart Glasses erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.