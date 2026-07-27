Barcelona löst Probleme im Tor

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Barcelona löst Probleme im Tor

Sportberichten zufolge hat Barcelonas Sportdirektor Deco wichtige Schritte unternommen, um den Kader für die nächste Saison zu formen und dem Personalmangel auf der Torhüterposition ein Ende zu setzen. Während Joan Garcia im vergangenen Sommer als strategische Investition für die Zukunft verpflichtet wurde, lag der Fokus diesmal darauf, über das Schicksal von Spielern zu entscheiden, die von Leihen bei anderen Clubs zurückkehren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Eine der komplexesten Aufgaben für die Vereinsführung war die Causa Marc-Andre ter Stegen, die sowohl finanziell als auch körperlich schwierig war. Der deutsche Torhüter, der nicht in den Plänen von Hansi Flick steht, wird voraussichtlich auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam wechseln, unter Trainer Michel, mit dem er bereits bei Girona zusammengearbeitet hat.

Verträge und finanzielle Details

Bei dem erfahrenen Torhüter, dessen Vertrag bis Sommer 2028 läuft, mussten bis zuletzt steuerliche Fragen geklärt werden, um den Transfer perfekt zu machen. Diese bürokratischen Hürden wurden aus dem Weg geräumt, und die Reise des Spielers in die Niederlande wird voraussichtlich Anfang nächster Woche bekannt gegeben.

Obwohl Ter Stegen im Spiel gegen Como auf dem Platz stand, wird die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Barcelona ins Trainingslager nach England reist, als gering eingeschätzt. Dieser Transfer war einer der ersten wichtigen Abschlüsse der Katalanen im Sommertransferfenster.

Pena und andere Veränderungen

Der Torhüter, der in der Hinserie der vergangenen Saison bei Elche gute Leistungen zeigte und später seinen Stammplatz an Matias Dituro verlor, hat offiziell einen neuen Verein gefunden. Durch seinen Transfer nahm Barcelona etwa 3 Millionen Euro ein.

Mit diesen Vereinbarungen hat Deco eine seiner Hauptaufgaben im Sommertransferfenster erfolgreich abgeschlossen und das finanzielle sowie personelle Gleichgewicht des Teams wiederhergestellt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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