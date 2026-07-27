Liverpool arbeitet an Verpflichtung von Bradley Barcola

Der englische Klub Liverpool hat aktive Verhandlungen über die Verpflichtung des Paris-Saint-Germain-Flügelspielers Bradley Barcola aufgenommen. Wie die Daily Mail berichtet, hat sich der französische Nationalspieler bereit erklärt, zum Merseyside-Klub zu wechseln, und beabsichtigt nicht, seinen laufenden Vertrag mit dem Pariser Verein zu verlängern. Derzeit gibt es zwischen den Parteien noch erste Differenzen bezüglich der Ablösesumme. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl der 23-jährige Fußballer noch zwei Jahre Vertragslaufzeit bei PSG hat, ist der Pariser Klub bereit, einen Verkauf in Betracht zu ziehen. Die Tatsache, dass er sich unter Trainer Luis Enrique keinen Stammplatz erkämpfen konnte, veranlasst den Spieler, neue Herausforderungen zu suchen. Die Führung von Liverpool bewertet ihn als idealen Kandidaten für die Zukunftspläne des Vereins.

Ablösesumme und Konkurrenz

Jedoch fordert die Führung von Paris Saint-Germain eine sehr hohe Ablösesumme von 140 Millionen Pfund Sterling für das junge Talent. Der französische Klub ist überzeugt, dass dieser Preis dem Alter, dem Potenzial und den aktuellen Marktpreisen entspricht. Obwohl der Wert des Spielers im vergangenen Sommer noch bei rund 75 Millionen Pfund lag, ist sein Preis stark gestiegen. Liverpool führt weiterhin Gespräche, um diese gewaltige Summe zu drücken.

Liverpool ist nicht der einzige Interessent in diesem Transferrennen. Auch Arsenal und Bayern München zeigen Interesse an dem Spieler, zudem hatte Chelsea bereits zu Sommerbeginn angefragt. Dennoch möchte Bradley Barcola bei einer Einigung der Vereine vor allem mit Liverpool verhandeln.