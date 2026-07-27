Emiliano-Martinez-Transfer: Luciano Spalletti sorgt mit Aussage für Aufsehen

Die Zukunft von Aston-Villa- und Argentinien-Torhüter Emiliano Martinez steht erneut im Zentrum von Transfergerüchten. Die Aussagen von Juventus-Cheftrainer Luciano Spalletti auf einer Pressekonferenz sorgten in der Fußballwelt für großes Interesse. Obwohl der englische Klub betont hat, seinen Schlussmann im Sommertransferfenster nicht zu verkaufen, zeigen die italienischen Giganten weiterhin offen ihr Interesse. Das berichtet Goal.com .

Laut Informationen der Gazzetta dello Sport antwortete Luciano Spalletti nach einem Sieg in einem Freundschaftsspiel am Sonntag auf Journalistenfragen und deutete an, dass der argentinische Torhüter den Verein wechseln möchte. Der Trainer äußerte sich offen und erinnerte daran, dass Juventus auf der Suche nach einem neuen Torhüter ist, um die Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen, auch wenn dem Klub derzeit zwei Spieler zur Verfügung stehen.

Die Position der Juventus-Führung

Auch Juventus-Geschäftsführer Giovanni Carvali bestätigte, dass die Situation genau beobachtet wird. Seinen Worten nach steht Emiliano Martinez auf dem Zettel der Turiner. Dennoch muss der Klub die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt sehr vorsichtig bewerten, da die geforderten Ablösesummen für bestimmte Spieler extrem hoch und unrealistisch sind.

Zur Erinnerung: Emiliano Martinez wechselte 2020 von Arsenal zu Aston Villa. In dieser Zeit absolvierte er 256 Pflichtspiele für den englischen Klub und blieb in 80 Partien ohne Gegentor. Zudem triumphierte er in der Saison 25/26 in der UEFA Europa League und wurde 2024 zum Spieler des Jahres von Aston Villa gewählt.

Die harte Antwort von Aston Villa

Ungeachtet der Berichte aus Italien hat Aston Villa die klare Entscheidung getroffen, seinen Führungsspieler nicht abzugeben. Der Direktor für Fußballoperationen des Klubs, Damian Vidagany, hatte zuvor alle Spekulationen über einen möglichen baldigen Abschied des Torhüters entschieden zurückgewiesen.

Der argentinische Schlussmann hat 67 Länderspiele für seine Nationalmannschaft bestritten. Seine errungenen Trophäen sind bedeutend, darunter der Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 und zweier Copa-America-Titel. Der Vertrag des Spielers läuft bis 2029, und der Hauptgrund für seinen hohen Marktwert sind genau seine enormen Erfolge auf internationaler Bühne.