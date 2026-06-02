Real Madrid beginnt Verhandlungen mit Inter über Denzel Dumfries Transfer

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Real Madrid beginnt Verhandlungen mit Inter über Denzel Dumfries Transfer

Real Madrid hat sein Interesse am Außenverteidiger Denzel Dumfries von Inter verstärkt, um die Defensive zu festigen. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro im Vertrag des niederländischen Nationalspielers macht ihn zu einem Hauptziel für den spanischen Giganten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Trotz der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Santiago Bernabéu setzt der Verein seine Pläne zur Kadererneuerung fort. Nach dem Abgang von Dani Carvajal ist die Rechtsverteidigerposition für Real Madrid zur Priorität geworden. Obwohl Trent Alexander-Arnold derzeit auf dieser Position agiert, möchte die Vereinsführung den Konkurrenzkampf erhöhen.

Laut dem renommierten Insider Gianluca Di Marzio hat Real Madrid bereits erste Kontakte geknüpft, um die Transfermöglichkeiten des Spielers auszuloten. Obwohl der 30-jährige Dumfries bei Inter konstant gute Leistungen zeigt, sind die italienischen Meister bereit, ihn bei einem lukrativen Angebot ziehen zu lassen.

Die Führung von Inter bleibt nicht untätig und hat bereits mit der Suche nach einem Nachfolger für Dumfries begonnen. Die Mailänder sehen in Atalanta-Verteidiger Palestra einen Hauptkandidaten. Die Leistungen des jungen Talents nach seiner Leihe bei Cagliari haben bei den Scouts von Inter einen großen Eindruck hinterlassen.

Die Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro für Dumfries gilt als sehr günstige Option für Real Madrid. Dies ermöglicht es dem Verein, langwierige Verhandlungen mit Inter zu vermeiden. Zudem wird der niederländische Verteidiger als preiswertere und erfahrenere Alternative zu Spielern wie Pedro Porro und Ivan Fresneda bewertet.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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