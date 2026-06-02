Thomas Tuchel und Harry Kane: Englands Ziel ist die Weltmeisterschaft

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Thomas Tuchel und Harry Kane: Englands Ziel ist die Weltmeisterschaft

Die englische Nationalmannschaft unter der Leitung von Thomas Tuchel ist in Florida angekommen, um sich auf die kommende Weltmeisterschaft vorzubereiten. Kapitän Harry Kane unterstützt die Ideen des Trainers voll und ganz und betonte, dass das Hauptziel der "Three Lions" darin besteht, endlich den Pokal zu gewinnen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der von Tuchel ausgewählte 26-Mann-Kader hat in West Palm Beach mit dem Akklimatisierungstraining begonnen. England bestreitet sein erstes Spiel am 17. Juni gegen Kroatien. Stars wie Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke und Eberechi Eze, die am Samstag am Champions-League-Finale in Budapest teilnahmen, erhielten zusätzlichen Urlaub.

Stürmer Marcus Rashford, der derzeit an Barcelona ausgeliehen ist, hat sich bereits seinen Teamkollegen in Miami angeschlossen. Nach den Niederlagen in den letzten beiden Europameisterschafts-Endspielen glaubt Harry Kane, dass diesmal der Teamgeist zum Sieg führen wird. Ihm zufolge ist es an der Zeit, Vereinsrivalitäten beiseite zu legen und sich für ein gemeinsames Ziel zu vereinen.

Die Dokumentation "Building The Dream" zeigt das erste Treffen von Thomas Tuchel mit den Spielern. Darin formulierte der deutsche Trainer sein Ziel klar: "Jeder weiß, warum wir hier sind. Wir wollen Weltmeister werden und den zweiten Stern auf unser Trikot bringen. Es ist wichtig, dass wir offen darüber sprechen."

Tuchel betonte, dass Talent allein für den Sieg nicht ausreicht und dass Teamgeist und ein Gefühl der "Brüderlichkeit" bei internationalen Turnieren entscheidend sind. Seiner Meinung nach liegt der Unterschied zwischen dem Viertelfinale und dem Finale nicht in der Taktik, sondern in der Bereitschaft der Spieler, auf dem Platz alles füreinander zu geben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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