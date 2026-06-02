Arsenal interessiert an Morgan Rogers, doch Julian Alvarez ist das Hauptziel

Nach einer erfolgreichen Premier-League-Saison hat Arsenal mit der Zukunftsplanung begonnen. Als eines der wichtigsten Transferziele des Teams wird Aston-Villa-Stürmer Morgan Rogers gehandelt. Die Vielseitigkeit des 23-Jährigen, insbesondere seine Fähigkeit, auf dem linken Flügel und in verschiedenen Angriffspositionen zu spielen, wird als wichtiger Vorteil für Mikel Arteta angesehen. Berichten zufolge ist der Spieler selbst bereit, diesen Sommer ins Emirates Stadium zu wechseln. Dies berichtet Goal.com .

Trotz des Interesses an Rogers bleibt der Star von Atletico Madrid, Julian Alvarez, der Wunschtransfer der „Gunners“. Allerdings mischt auch der FC Barcelona im Rennen um den argentinischen Stürmer mit, und seine Ablösesumme dürfte 120 Millionen Pfund übersteigen. Dies erfordert erhebliche finanzielle Mittel vom Londoner Klub.

In Anbetracht der Tatsache, dass Arsenal in der vergangenen Saison fast 250 Millionen Pfund für Transfers ausgegeben hat, muss das Budget im aktuellen Fenster sorgfältig verwaltet werden. Um neue Einkäufe zu tätigen, könnten mehrere Spieler zum Verkauf stehen. Die Zukunft von Spielern wie Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli und Leandro Trossard ist ungewiss. Zudem heißt es, dass Eigengewächs Ethan Nwaneri verkauft werden könnte, um finanziellen Gewinn zu erzielen.

Der Prozess der Kadererneuerung beschränkt sich nicht nur auf die Offensivabteilung. Auch Spieler wie Ben White, Fabio Vieira und Reiss Nelson stehen auf der Liste der möglichen Abgänge. Verteidiger Jakub Kiwior hat bereits einen Wechsel zum FC Porto vollzogen. Gleichzeitig beobachtet der Verein mit Blick auf die langfristige Perspektive talentierte Youngster wie Eli Junior Kroupi und Jeremy Monga.