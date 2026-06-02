Arsenal interessiert an Morgan Rogers, doch Julian Alvarez ist das Hauptziel

·48·Sport
Arsenal interessiert an Morgan Rogers, doch Julian Alvarez ist das Hauptziel

Nach einer erfolgreichen Premier-League-Saison hat Arsenal mit der Zukunftsplanung begonnen. Als eines der wichtigsten Transferziele des Teams wird Aston-Villa-Stürmer Morgan Rogers gehandelt. Die Vielseitigkeit des 23-Jährigen, insbesondere seine Fähigkeit, auf dem linken Flügel und in verschiedenen Angriffspositionen zu spielen, wird als wichtiger Vorteil für Mikel Arteta angesehen. Berichten zufolge ist der Spieler selbst bereit, diesen Sommer ins Emirates Stadium zu wechseln. Dies berichtet Goal.com .

Trotz des Interesses an Rogers bleibt der Star von Atletico Madrid, Julian Alvarez, der Wunschtransfer der „Gunners“. Allerdings mischt auch der FC Barcelona im Rennen um den argentinischen Stürmer mit, und seine Ablösesumme dürfte 120 Millionen Pfund übersteigen. Dies erfordert erhebliche finanzielle Mittel vom Londoner Klub.

In Anbetracht der Tatsache, dass Arsenal in der vergangenen Saison fast 250 Millionen Pfund für Transfers ausgegeben hat, muss das Budget im aktuellen Fenster sorgfältig verwaltet werden. Um neue Einkäufe zu tätigen, könnten mehrere Spieler zum Verkauf stehen. Die Zukunft von Spielern wie Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli und Leandro Trossard ist ungewiss. Zudem heißt es, dass Eigengewächs Ethan Nwaneri verkauft werden könnte, um finanziellen Gewinn zu erzielen.

Der Prozess der Kadererneuerung beschränkt sich nicht nur auf die Offensivabteilung. Auch Spieler wie Ben White, Fabio Vieira und Reiss Nelson stehen auf der Liste der möglichen Abgänge. Verteidiger Jakub Kiwior hat bereits einen Wechsel zum FC Porto vollzogen. Gleichzeitig beobachtet der Verein mit Blick auf die langfristige Perspektive talentierte Youngster wie Eli Junior Kroupi und Jeremy Monga.

ArsenalTransfersJulian AlvarezMorgan RogersPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnenHeute, 07:55FC Barcelona vor Einigung mit Al-Hilal über Joao-Cancelo-TransferHeute, 07:51Wechselt Robert Lewandowski zu Manchester United? Saha äußert sichHeute, 07:40Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem WechselHeute, 07:34
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt