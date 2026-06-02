Mason Greenwood könnte nächste Saison in der Champions League spielen

·45·Sport
Mason Greenwood könnte nächste Saison in der Champions League spielen

Mason Greenwood könnte eine überraschende Rückkehr in Europas prestigeträchtigstes Vereinsturnier feiern. Beide Kandidaten für das Präsidentenamt des türkischen Klubs Fenerbahçe haben die Verpflichtung des ehemaligen Manchester United-Stürmers zu ihrem Hauptziel erklärt. Dies berichtet Goal.com .

Der 24-Jährige steht derzeit beim französischen Klub Marseille unter Vertrag, doch die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels in die Türkei im Sommer wird als hoch eingeschätzt. Laut BBC versprechen der amtierende Fenerbahçe-Präsident Hakan Safi und der ehemalige Vorsitzende Aziz Yıldırım den Transfer von Greenwood, um die Wahlen am Sonntag zu gewinnen.

Mason Greenwood erzielte in der vergangenen Ligue 1-Saison 16 Tore und belegte den zweiten Platz in der Torschützenliste. Dennoch bestätigte Marseilles Sportdirektor Gregory Lorenzi, dass der Verein bereit sei, Angebote für den Spieler zu prüfen. Sollte der Transfer zustande kommen, erhält Manchester United aufgrund einer speziellen Vertragsklausel einen erheblichen Anteil am Verkaufserlös.

Fenerbahçe belegte in der vergangenen Saison in der türkischen Süper Lig den zweiten Platz und qualifizierte sich für die Champions League-Qualifikation. Marseille hingegen wurde Fünfter und spielt in der nächsten Saison in der Europa League. Daher ist die Option des Istanbuler Klubs eine hervorragende Gelegenheit für Greenwood, seine Karriere auf hohem Niveau fortzusetzen.

Mason GreenwoodFenerbahçeChampions LeagueTransferFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnenHeute, 07:55FC Barcelona vor Einigung mit Al-Hilal über Joao-Cancelo-TransferHeute, 07:51Wechselt Robert Lewandowski zu Manchester United? Saha äußert sichHeute, 07:40Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem WechselHeute, 07:34
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt