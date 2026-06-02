Mason Greenwood könnte eine überraschende Rückkehr in Europas prestigeträchtigstes Vereinsturnier feiern. Beide Kandidaten für das Präsidentenamt des türkischen Klubs Fenerbahçe haben die Verpflichtung des ehemaligen Manchester United-Stürmers zu ihrem Hauptziel erklärt. Dies berichtet Goal.com .

Der 24-Jährige steht derzeit beim französischen Klub Marseille unter Vertrag, doch die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels in die Türkei im Sommer wird als hoch eingeschätzt. Laut BBC versprechen der amtierende Fenerbahçe-Präsident Hakan Safi und der ehemalige Vorsitzende Aziz Yıldırım den Transfer von Greenwood, um die Wahlen am Sonntag zu gewinnen.

Mason Greenwood erzielte in der vergangenen Ligue 1-Saison 16 Tore und belegte den zweiten Platz in der Torschützenliste. Dennoch bestätigte Marseilles Sportdirektor Gregory Lorenzi, dass der Verein bereit sei, Angebote für den Spieler zu prüfen. Sollte der Transfer zustande kommen, erhält Manchester United aufgrund einer speziellen Vertragsklausel einen erheblichen Anteil am Verkaufserlös.

Fenerbahçe belegte in der vergangenen Saison in der türkischen Süper Lig den zweiten Platz und qualifizierte sich für die Champions League-Qualifikation. Marseille hingegen wurde Fünfter und spielt in der nächsten Saison in der Europa League. Daher ist die Option des Istanbuler Klubs eine hervorragende Gelegenheit für Greenwood, seine Karriere auf hohem Niveau fortzusetzen.