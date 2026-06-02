Chelsea vor unerwartetem Schlag: Marc Cucurella will den Verein verlassen

Chelsea könnte auf dem Transfermarkt vor einem ernsten Problem stehen. Aktuellen Berichten zufolge ist Marc Cucurella bereit, die Stamford Bridge zu verlassen. Der Ruf des spanischen Nationalverteidigers ist nach seinen Leistungen für den Verein und seinem glänzenden Auftritt bei der Euro 2024 deutlich gestiegen. Dies berichtet Goal.com .

Barcelona und Real Madrid beobachten die Situation des Spielers genau. Trotz eines schwierigen Starts in West-London hat sich Cucurella in letzter Zeit zu einem der konstantesten Spieler im Kader von Chelsea entwickelt. Laut The Athletic ist der Verteidiger einem Abgang in diesem Sommer nicht abgeneigt.

Barcelona erwägt, den Absolventen seiner La Masia-Akademie zurückzuholen. Die Katalanen sehen in ihm einen würdigen Kandidaten, der mit Alejandro Balde konkurrieren kann. Real Madrid ist derweil an der Vielseitigkeit und dem Einsatz von Cucurella als alternative Option zur Verstärkung der Defensive interessiert.

Der Spieler, der nach seinem Transfer von Brighton in der Kritik stand, hatte sich durch seine harte Arbeit die Zuneigung der Fans verdient. Seine technischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis sollten perfekt in das System des neuen Cheftrainers Xabi Alonso passen.

Bisher betrachtet die Chelsea-Führung den Verteidiger als wichtigen Teil des Teams, doch Angebote der spanischen Giganten könnten die Situation grundlegend verändern.