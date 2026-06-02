Oliver Glasner verlässt Crystal Palace nach historischem Titelerfolg

Ein Paukenschlag in der Premier League: Der renommierte österreichische Trainer Oliver Glasner, der Crystal Palace in kurzer Zeit auf ein neues Niveau gehoben hat, ist überraschend von seinem Posten als Cheftrainer zurückgetreten. Dies gab der Pressedienst der 'Eagles' offiziell bekannt.

Der erfahrene Coach übernahm das Ruder bei den Londonern im Februar 2024. Unter seiner Leitung bestritt das Team insgesamt 121 Spiele, von denen 53 gewonnen, 33 unentschieden gespielt und 35 verloren wurden.

Der Trainer, der die Geschichte Londons veränderte

Die Ära von Oliver Glasner bei Crystal Palace wird in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen. Vor der Ankunft des 51-jährigen Österreichers hatten die Londoner 'Eagles' in ihrer Vereinsgeschichte noch nie einen bedeutenden Titel gewonnen.

Glasner formte in kurzer Zeit eine echte Siegermannschaft und feierte folgende große Erfolge:

Führte das Team zum FA Cup Sieg;

Gewann den Community Shield Titel;

Zeigte auch international Stärke und brachte den UEFA Conference League Pokal nach London.

Nächste Station: Serie A und der AC Milan?

Nach seinem historischen Erfolg in London wird Oliver Glasner wohl nicht lange ohne Job bleiben. Aktuellen Medienberichten zufolge steht der Österreicher kurz davor, den italienischen Traditionsverein AC Milan zu übernehmen.

Die Führung der 'Rossoneri' befindet sich bereits in den letzten Verhandlungsphasen mit Glasner. Eine neue Ära in Mailand könnte bald beginnen.

Wir wünschen Glasner, der den Fans von Crystal Palace unvergessliche Momente bescherte, alles Gute für seine Zukunft und bleiben an den Nachrichten dran!