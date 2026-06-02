Liverpool-Legende Sir Kenny Dalglish gibt Kampf gegen den Krebs bekannt

Die Legende von Liverpool, Celtic und der schottischen Nationalmannschaft, Sir Kenny Dalglish, hat bestätigt, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde und er sich derzeit in medizinischer Behandlung befindet. Der 75-jährige ehemalige Stürmer und Trainer wollte die Nachricht eigentlich privat halten, entschied sich jedoch nach einem versehentlichen Social-Media-Post dazu, die Situation offenzulegen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dalglish erklärte scherzhaft, dass die Informationen aufgrund seiner mangelnden Erfahrung mit Technologie durchgesickert seien. "Wie man an meinem unvorsichtigen Social-Media-Post sehen kann, werde ich wegen Krebs behandelt. Im Gegensatz zu meinen Fähigkeiten am Telefon verläuft die Behandlung gut. Eigentlich sollte dies privat bleiben, aber meine technischen Fähigkeiten haben mich im Stich gelassen", sagte der legendäre Fußballer.

Der Liverpool FC veröffentlichte umgehend eine offizielle Erklärung, in der er seine Unterstützung für seine Legende bekundete. In der Erklärung des Vereins heißt es: "Alle Liebe und die besten Wünsche aller bei Liverpool sind bei Sir Kenny und seiner Familie. Der Verein bittet alle, seine Privatsphäre zu respektieren."

Es ist erwähnenswert, dass diese traurige Nachricht einen Tag nachdem ein weiterer Liverpool-Star, Kevin Keegan, seine Diagnose von Krebs im vierten Stadium bekannt gab, an die Öffentlichkeit gelangte. Dalglish drückte in seiner Erklärung seinen Dank an das medizinische Personal für die geleistete Pflege aus.