Harry Kane schätzt seine Chancen im Rennen um den Ballon d'Or hoch ein

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Harry Kane schätzt seine Chancen im Rennen um den Ballon d'Or hoch ein

Bayern-Stürmer Harry Kane glaubt, dass er ein Top-Anwärter auf den Ballon d'Or wäre, wenn er mit England die Weltmeisterschaft gewinnt. Der treffsichere Angreifer, der in allen Wettbewerben 61 Tore erzielte, betonte, dass ein großer internationaler Titel seinen Status als bester Spieler der Welt festigen würde. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl Kane auf die 33 zugeht, hat er eine der brillantesten Saisons seiner Karriere hinter sich. Mit 36 Toren in 31 Bundesliga-Spielen wurde er Torschützenkönig. Zudem sicherte er sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren den Goldenen Schuh. Der FC Bayern hat maßgeblich von seinen herausragenden Leistungen profitiert.

In einem Interview mit L'Equipe sprach der Stürmer über seine Träume bezüglich der prestigeträchtigen Auszeichnung, die am 26. Oktober in London verliehen wird. Trotz seiner beeindruckenden Statistiken in der Liga weiß der Kapitän der Three Lions, dass ein Erfolg mit der Nationalmannschaft für den ultimativen Triumph entscheidend ist.

"Wenn England gewinnt, werde ich zweifellos einer der Favoriten sein. Angesichts der Trophäen, die ich gewonnen habe, und der Anzahl meiner Tore in dieser Saison, habe ich es verdient, im Rennen zu sein. Besonders wenn wir Weltmeister werden, ist es nicht schwer vorstellbar, dass ein englischer Spieler die Auszeichnung gewinnt", sagte Kane.

Der Stürmer räumte auch ein, dass die Konkurrenz sehr stark ist. Er glaubt, dass auch Champions-League-Finalisten und andere Stars bereit sind, um den Titel zu kämpfen. Insbesondere Spieler wie Michael Olise und Ousmane Dembele werden als ernsthafte Anwärter auf den Preis gehandelt.

Harry KaneBallon d'OrBayern MünchenEnglandFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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