Newcastle United verpflichtet von Real Madrid und Chelsea umworbenen Torwart

Newcastle United hat eine Einigung über den Transfer von Stade-de-Reims-Torwart Ewen Jaouen erzielt. Die "Magpies" werden 28,5 Millionen Euro für das 20-jährige Talent ausgeben. Berichten zufolge hat der Fußballer einen Vierjahresvertrag mit Eddie Howes Team unterzeichnet und wird während der Sommer-Transferperiode zum St James' Park wechseln. Dies meldete Goal.com Bericht .

Dieser Transfer ist ein großer Erfolg für die Scouts von Newcastle United, da auch Großklubs wie Chelsea und Real Madrid im Rennen um den jungen Torwart waren. Ewen Jaouen hatte zuvor die Trainingsbasis von Chelsea besucht, während Real Madrid ihn als langfristigen Nachfolger von Thibaut Courtois sah.

Nick Pope, derzeit der Stammtorwart des Teams, wird im April 34 Jahre alt. Obwohl er ein wichtiger Teil von Eddie Howes Plänen bleibt, wollte der Club eine jüngere Alternative finden, die unter seiner Führung Erfahrung sammeln kann. Daher entschied sich Newcastle United, die Leihe von Aaron Ramsdale nicht zu festigen.

Trotz seines jungen Alters verfügt Ewen Jaouen über viel Erfahrung. In der Saison 2024/25 spielte er leihweise für Dunkerque und spielte eine Schlüsselrolle beim Einzug seines Teams ins Halbfinale des französischen Pokals. Nach seiner Rückkehr zu Reims wurde er zum Stammtorwart und zog mit seinen zuverlässigen Leistungen die Aufmerksamkeit vieler Experten auf sich.