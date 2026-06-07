Je näher das Transferfenster im europäischen Fußball rückt, desto intensiver wird der Strom sensationeller Nachrichten über große Klubs und Weltstars. Im Mittelpunkt der aktuellen Transferbombe stehen der Londoner Klub Chelsea und der führende Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, Enzo Fernández. Der talentierte Fußballer plant eine radikale Wende in seiner Karriere und möchte das neblige Albion verlassen, um in der spanischen La Liga zu spielen.

Nach den neuesten Informationen der El Debate , einer angesehenen ausländischen Publikation, hat der argentinische Star und Weltmeister beschlossen, das Angebot von Real Madrid vollständig anzunehmen. Der Spieler ist auch bereit, der Unterzeichnung eines langfristigen 5-Jahres-Vertrags mit dem 'Königlichen Klub' zwangsweise zuzustimmen.

Lange Vertragslaufzeit, aber himmelhohe Ablösesumme

Obwohl der Wunsch des Spielers fest ist und das Interesse Madrids ernst ist, steht der Verwirklichung dieses großen Deals ein sehr ernstes finanzielles Hindernis im Weg. Die Londoner Aristokraten sind nicht bereit, ihren Anführer leicht gehen zu lassen:

Chelseas Forderung: Die Londoner haben die Ablösesumme für Enzo Fernández auf bare 138 Millionen Euro festgelegt und erklärt, dass sie nicht bereit sind, unter diesen Betrag zu gehen.

Laufende Verpflichtung: Der Vorteil des Londoner Klubs im Transfergeschäft besteht darin, dass der aktuelle Arbeitsvertrag des Mittelfeldspielers mit Chelsea bis Mitte 2032 läuft. Dies erfordert eine große Summe vom kaufenden Klub.

Enzo Fernández' Super-Statistiken aus der letzten Saison

Die Produktivität des argentinischen Spielmachers auf dem Feld beweist deutlich, warum er so hoch geschätzt wird. Sie können sich durch die folgende speziell integrierte Tabelle mit den Indikatoren des Spielers aus der letzten Saison vertraut machen:

Status des Spielers auf dem Feld Anzahl der Indikatoren Bedeutung und Niveau im Team Gesamtzahl der gespielten Spiele 54 Spiele Wurde zur treibenden Kraft im Zentrum des Spielfelds. Anzahl der erzielten Tore 15 Tore Näherte sich trotz der Position als Mittelfeldspieler der Produktivität von Stürmern an. Vorlagen (Torvorlagen) 7 Pässe Zeigte hohe Aktivität bei der Versorgung der Teamkollegen mit Torgelegenheiten.

Hintergrund: Enzo Fernández' Wunsch, zu einem Granden wie Real Madrid zu wechseln, ist verständlich — jeder Fußballer strebt nach dem Gipfel, wo Trophäen garantiert sind. Es ist jedoch natürlich, dass die Forderung der Chelsea-Führung in Höhe von 138 Millionen Euro Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez zum Nachdenken bringt. Dennoch zeigen Enzos Super-Statistiken mit 15 Toren und 7 Vorlagen aus der letzten Saison, dass er jede Summe wert ist. Wenn dieser Transfer zustande kommt, wird das Mittelfeld des Madrider Klubs zu einer noch furchteinflößenderen Kraft. Wir werden die Entwicklung der Situation weiter verfolgen.

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