Die Vorbereitungen auf die neue Saison im europäischen Fußball und die Maßnahmen zur Kaderverstärkung sind bereits im Gange. Der Transferkampf unter den Giganten der englischen Premier League tritt täglich in eine neue Phase. Diesmal steht Savio, der talentierte und flinke brasilianische Flügelspieler von Manchester City, im Rampenlicht. Laut den neuesten Berichten von O Globo , einer angesehenen und zuverlässigen brasilianischen Sportpublikation, ist der junge Flügelspieler kurz davor, seine Karriere beim Londoner Klub Tottenham Hotspur zu beginnen.

Der große Wechsel im Trainerstab der Spurs war der Hauptfaktor, der diesen Transfer auf die Agenda brachte.

Der De-Zerbi-Faktor und erste Verhandlungen

Roberto De Zerbi, der als neuer Cheftrainer des Londoner Klubs ernannt wurde, hat eine gründliche Umstrukturierung des Teams eingeleitet. Der italienische Spezialist, ein Befürworter eines offensiven und attraktiven Fußballs, hat Savio als eines der primären Transferziele ausgewählt, die der Tottenham-Führung vorgestellt wurden.

Erste Verhandlungen zwischen Vertretern beider Parteien haben bereits begonnen, und der Prozess schreitet konsequent voran. Es ist jedoch klar, dass diese Vereinbarung finanziell nicht einfach sein wird:

Der Preis der Citizens: Laut Transfermarkt-Experten will die Führung von Manchester City ihren 22-jährigen Spieler nicht leichtfertig ziehen lassen und fordert mindestens 70 Millionen Euro für ihn.

Der Wunsch des Spielers: Am wichtigsten ist, dass Savio selbst einem Wechsel zum Londoner Klub nicht abgeneigt ist. Quellen berichten, dass der brasilianische Spieler es leid ist, unter Pep Guardiola nur auf der Bank zu sitzen, und bereit ist, zu den Spurs zu wechseln, um einen festen Platz in der Startelf zu sichern und regelmäßige Spielpraxis zu erhalten.

Savios Statistik aus der abgelaufenen Saison

Die Leistungen des brasilianischen Flügelspielers für Manchester City in der beendeten Saison 2025/26 beweisen sein hohes Potenzial. Seine Statistiken sind in der folgenden speziell integrierten Tabelle dargestellt:

Kennzahlentyp Saisonergebnis Aktueller Vertragsstatus Gesamtspiele 36 Spiele Aktiv beteiligt, meist als Einwechselspieler in allen Wettbewerben. Erzielte Tore 4 Tore Konnte in entscheidenden Momenten ins Tor treffen. Vorlagen 3 Vorlagen Half bei der Schaffung von Torgelegenheiten für Teamkollegen. Laufende Verpflichtung Bis 2031 Hat einen langfristigen Vertrag mit den Citizens, was eine hohe Ablösesumme sicherstellt.

Hintergrundanalyse: Die Ernennung von Roberto De Zerbi zum Trainer von Tottenham ist ein bedeutender Erfolg für den Londoner Klub. Der italienische Spezialist hat bei Brighton praktisch bewiesen, wie man junge Talente zu Weltklasse-Stars entwickelt. Ein technisch starker und schneller Spieler wie Savio ist ein idealer Kandidat für De Zerbis offensive Taktik. Für den Brasilianer, der aufgrund der Konkurrenz in Pep Guardiolas Kader wenig Spielpraxis erhält, könnte Tottenham eine neue Startrampe werden. Zugegeben, 70 Millionen Euro sind keine kleine Summe, aber wenn der Londoner Klub in der nächsten Saison die Spitze anvisiert, sollte er nicht zögern, in einen solchen Transfer zu investieren. Wir werden es beobachten; die Verhandlungen versprechen, eines der spannendsten Ereignisse des Sommers zu werden.

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