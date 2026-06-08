Herbert Hainer, Präsident des Münchner Clubs Bayern, nahm Stellung zu Berichten, dass Real Madrid am Flügelspieler Michael Olise interessiert sei. Der Chef des deutschen Clubs legte seine klare und feste Position zur Zukunft des französischen Fußballers dar.

Zuvor gab es Berichte, dass Florentino Pérez, Kandidat für das Präsidentenamt des Madrider Clubs, beabsichtige, Michael Olise im Rahmen der Transferpläne von Real zu verpflichten. Einige Quellen besagten, Pérez könnte den Münchnern ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für den Spieler unterbreiten.

Doch Bayern signalisierte, dass man in dieser Angelegenheit derzeit nicht zu Verhandlungen bereit ist. Herbert Hainer betonte, dass Olise ein Spieler von Bayern ist und einen langfristigen Vertrag mit dem Club hat.

„Michael Olise ist ein Spieler von Bayern und hat einen langfristigen Vertrag mit dem Club. Wir sind kein Club, der darauf abzielt, seine Spieler zu verkaufen“, sagte Hainer.

Diese Worte zeigen deutlich, dass Bayern Olise als eine der Schlüsselfiguren für die Zukunft des Teams sieht. Der Münchner Club ist normalerweise nicht dafür bekannt, seine Führungsspieler leicht ziehen zu lassen. Besonders wenn es um einen jungen, sich noch entwickelnden Fußballer mit großem Potenzial in der Offensive geht, handelt der Club noch vorsichtiger.

Olise hat in letzter Zeit mit seiner Geschwindigkeit, Technik, der Fähigkeit, Gegner auszuspielen, und kreativen Bewegungen im Angriff auf sich aufmerksam gemacht. Er agiert aktiv am Flügel, sorgt für Breite, kreiert Chancen und kann das Spielgeschehen in entscheidenden Momenten beeinflussen. Es ist natürlich, dass ein Club wie Real an einem solchen Fußballer interessiert ist.

Der Madrider Club beobachtet stets die talentiertesten Fußballer der Welt. Wenn der Name Florentino Pérez im Zusammenhang mit dem Transfermarkt fällt, erwarten die Fans meist große Einkäufe. Berichte über ein mögliches Angebot von rund 150 Millionen Euro für Olise führten aus diesem Grund zu großen Diskussionen.

Doch Hainer reagierte auf diese Gerüchte sehr ruhig und bestimmt. Seinen Worten zufolge hat es, falls Pérez tatsächlich ein Angebot in Erwägung zieht, bisher keinen solchen Vorfall gegeben. Gleichzeitig deutete der Bayern-Präsident an, dass sich die Madrider Seite nicht unnötig bemühen sollte.

„Wenn Florentino Pérez uns ein Angebot machen will – ein solcher Fall ist bisher nicht eingetreten –, kann er sich die Mühe auch sparen“, zitierte Bayern Germany die Worte von Hainer.

Diese Aussage ist ein sehr klares Signal für den Transfermarkt: Bayern plant nicht, Olise zu verkaufen. Natürlich kann viel Geld im Fußball viele Dinge ändern. Doch in der aktuellen Situation wollen die Münchner den Fußballer als wichtigen Teil ihres Projekts behalten.

Für Real wird dieser Transfer definitiv nicht einfach. Wenn der Madrider Club ernsthaftes Interesse an Olise zeigt, wird es nicht nur einer hohen Summe, sondern eines sehr starken sportlichen und finanziellen Angebots bedürfen, um Bayern zu überzeugen. Selbst dann bleibt die endgültige Entscheidung in den Händen der Münchner.

Für Olise zeigt ein solches Interesse, dass sein Status auf dem Markt steigt. Dass ein Club wie Real mit einem Fußballer in Verbindung gebracht wird, der sich bei Bayern beweist, kann eine der bedeutenden Anerkennungen seiner Karriere sein. Doch vorerst bleibt er in den Plänen der Münchner.

Solche Situationen bringen zusätzliche Spannung in das Sommer-Transferfenster. Auf der einen Seite Real, das zu großen Einkäufen neigt; auf der anderen Seite Bayern, das seine Führungsspieler behalten will. Solche Transferstreitigkeiten zwischen zwei Giganten können zu einer der interessantesten Geschichten auf dem Fußballmarkt werden.

Vorerst ist die Position von Bayern sehr einfach: Michael Olise ist nicht zu haben. Hainers Antwort wirkte auf Pérez diplomatisch, aber als ziemlich deutliches „Bitte nicht stören“. Fußballerisch gesprochen ist die Transfertür derzeit verschlossen, und der Schlüssel bleibt in München.