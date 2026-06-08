Marc Cucurella könnte seine Haare für den WM-Sieg 2026 opfern

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Marc Cucurella könnte seine Haare für den WM-Sieg 2026 opfern

Der Verteidiger von Chelsea und der spanischen Nationalmannschaft, Marc Cucurella, macht weiterhin ungewöhnliche Versprechen für Erfolge auf der internationalen Bühne. Nachdem er seine Haare nach dem Sieg bei der Euro 2024 rot gefärbt hatte, deutete der Fußballer an, dass er für die Weltmeisterschaft 2026 zu einer drastischeren Veränderung bereit ist. Laut Goal.com Bericht .

Der spanische Verteidiger wandte sich in den sozialen Medien an die Fans und hinterließ eine spannende Botschaft vor dem nächsten großen Turnier. In dem Video betonte er mit ernstem Gesicht: "Die Weltmeisterschaft rückt näher, aber dieses Mal werde ich meine Haare nicht färben." Die Fans deuteten dies als Hinweis darauf, dass Cucurella seine berühmten Locken komplett rasieren würde, wenn das Team von Luis de la Fuente den Pokal gewinnt.

Auch die Ehefrau des Spielers äußerte sich zu dieser möglichen Veränderung. Sie drückte in den sozialen Medien ihre Besorgnis mit einem Augenzwinkern aus und kommentierte: "Komm nicht ohne deine Locken nach Hause." Dieser Vorfall zeigte einmal mehr, dass die Haare des Fußballers nicht nur Teil seines Images, sondern ein integraler Bestandteil seiner Persönlichkeit geworden sind.

Dieses Thema ist auch im Lager der spanischen Nationalmannschaft zur Hauptquelle für Witze geworden. Die Teamkollegen scherzen, dass sie die Weltmeisterschaft gewinnen wollen, nur um zu sehen, ob Marc Cucurella sein Versprechen wirklich hält. Der Chelsea-Star bleibt eine der Schlüsselfiguren, die die Stimmung im Kader mit seiner fröhlichen Art hebt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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