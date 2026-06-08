Der Weltfußball steht kurz vor einem der spektakulärsten und aufregendsten Comebacks des Jahrhunderts. Der berühmte und vielseitige Spezialist Jose Mourinho, der die Herzen von Millionen Fans erobert hat, steht kurz davor, die Zügel von Real Madrid wieder zu übernehmen. Laut neuesten exklusiven Informationen der renommierten Diario AS wurde die Einigung zwischen dem 'Königlichen Klub' und dem portugiesischen Genie eigentlich bereits im Mai erzielt. Die offizielle Bekanntgabe dieser historischen Ernennung verzögerte sich jedoch etwas, da Madrids weiser Führer Florentino Perez die nächsten Präsidentschaftswahlen für den 7. Juni ansetzte.

Es heißt, dass ein solches Warten und der Zustand der Unsicherheit Jose Mourinho, der immer Schnelligkeit bevorzugt, nicht sonderlich gefielen. Der portugiesische Trainer ist der Ansicht, dass er aufgrund dieser politischen Prozesse fast zwei Wochen wertvoller Zeit verloren hat, die er für die Vorbereitung auf den Transfermarkt und die neue Saison benötigt hätte. In dieser Zeit hätte er bereits in der 'Märchenstadt' Madrid eintreffen und das Team zu neuen Siegen führen können.

Nachdem alle organisatorischen Angelegenheiten und Wahlen erfolgreich abgeschlossen wurden und Florentino Perez den Präsidentschaftssessel wieder eingenommen hat, fordert Mourinho von der Real-Madrid-Führung eine Beschleunigung der offiziellen Verfahren. Wenn diese Vereinbarung offiziell bekannt gegeben wird, schlägt der Weltfußball ein neues Kapitel auf — Mourinho kehrt nach genau 13 Jahren Pause zum Santiago Bernabeu zurück. Er wird seinen ehemaligen Schützling und Trainer Alvaro Arbeloa ersetzen, der den Klub nach der abgeschlossenen Saison 2025/26 verlassen hat, und versuchen, das Team zu neuen Höhen zu führen.

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