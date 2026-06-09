WM 2026 wird die größte in der Geschichte

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, findet als das größte Turnier der Geschichte statt.

Zum ersten Mal nehmen 48 Nationalmannschaften an der WM teil. Dies ist die größte Erweiterung in der Geschichte des Turniers.

Die erste Weltmeisterschaft fand 1930 statt, wobei 13 Mannschaften teilnahmen.

Bei den Turnieren 1934 und 1938 stieg die Zahl der Teilnehmer auf 16. Bei der WM 1950 traten 13 Nationalmannschaften an.

Von 1954 bis 1978 wurden die Weltmeisterschaften mit 16 teilnehmenden Mannschaften ausgetragen.

1982 änderte sich das Turnierformat, und die Teilnehmerzahl wurde auf 24 erhöht. Dieses Format blieb bis 1994 bestehen.

Ab 1998 nahmen 32 Nationalmannschaften an der WM teil. Dieses Format wurde bei sieben aufeinanderfolgenden Meisterschaften angewendet.

Beim Turnier 2026 wurde die Teilnehmerzahl erneut auf 48 erhöht.

Das neue Format ermöglicht mehr Ländern die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Zudem wird mit einem deutlichen Anstieg der Spielanzahl und des Wettbewerbsniveaus gerechnet.

Bemerkenswert ist, dass sich die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die WM qualifiziert hat und an der WM 2026 teilnehmen wird.