Darwin Nunez könnte überraschend kostenlos zu Liverpool zurückkehren

Der uruguayische Stürmer Darwin Nunez ist nach der einvernehmlichen Auflösung seines Vertrags mit dem saudi-arabischen Klub Al-Hilal zum Free Agent geworden. Diese unerwartete Wendung eröffnet den Weg für eine Rückkehr zu Liverpool. Den Merseysidern wurde die Möglichkeit angeboten, ihren ehemaligen Spieler ohne Ablöse zurückzuholen, um die Offensive zu verstärken. Laut Goal.com berichtet .

Darwin Nunez war im vergangenen Sommer in die Saudi Pro League gewechselt, doch seine Karriere im Nahen Osten endete früher als erwartet. Berichten zufolge konnte sich Nunez nach der Ankunft von Karim Benzema aufgrund der Begrenzung für ausländische Spieler nicht registrieren lassen. Der 26-jährige Stürmer steht nun kurz vor der Rückkehr in die Premier League.

Liverpool könnte derzeit unter einem Mangel an Stürmern leiden, da Hugo Ekitike sich eine schwere Verletzung zugezogen hat und lange ausfallen wird. Daher erscheinen die Klubführung und der neue Trainer Andoni Iraola die Option Darwin Nunez sehr attraktiv. Es wird betont, dass Nunez' Schnelligkeit und physische Verfassung zu Iraolas spielstil mit hoher Intensität passen.

Nicht nur Liverpool, auch Klubs wie Chelsea und Newcastle zeigen Interesse an dem ehemaligen Stürmer. Doch Nunez selbst neigt dazu, nach Anfield zurückzukehren. Während seiner vorherigen Zeit bei Liverpool erzielte er 25 Tore und gab 16 Vorlagen in der Premier League. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies eine der spektakulärsten Rückkehr der Saison.