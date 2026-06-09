Bayer Leverkusen ernennt neuen Trainer: Ähnlichkeiten zwischen Carles Martinez und Xabi Alonso

·9·Sport
Bayer Leverkusen ernennt neuen Trainer: Ähnlichkeiten zwischen Carles Martinez und Xabi Alonso

Bayer Leverkusen hat Carles Martinez zum neuen Cheftrainer ernannt und ihn als „Plan B“ des Vereins vorgestellt. Dieser spanische Spezialist weist viele Ähnlichkeiten mit Xabi Alonso auf und verfügt über zahlreiche Eigenschaften, die zum Stil der „Werkself“ passen. Beide Trainer begannen ihre Karrieren in den Jugendsystemen spanischer Giganten: Alonso bei Real Madrid, während Martinez Erfahrung in der La Masia-Akademie von Barcelona und im System von Espanyol sammelte. Laut Goal.com berichtet .

Martinez' Trainerweg war einzigartig. Nachdem er 2019 das System von Barcelona verlassen hatte, arbeitete er bei Al-Rayyan und in der kuwaitischen Jugendnationalmannschaft. 2023 wechselte er zu Toulouse, wo er als Leiter der Methodik und Co-Trainer half, den Coupe de France zu gewinnen. Später wurde er Cheftrainer und führte das Team zum besten Ergebnis der letzten zehn Jahre.

Leverkusen hatte zunächst Andoni Iraola als Kandidaten in Betracht gezogen, doch nachdem dieser Liverpool wählte, fiel die Wahl auf den 42-jährigen Martinez. Sein Spielstil orientiert sich an den Philosophien von Pep Guardiola und Xabi Alonso und fördert modernen, ballbesitzorientierten und intelligenten Offensivfußball.

Die Bayer-Fans hoffen nun, die inkonsistenten Leistungen unter Kasper Hjulmand hinter sich zu lassen und klaren, organisierten Fußball zu sehen. Martinez bevorzugt Anpassungsfähigkeit an den Gegner, disziplinierte Mannschaftsverteidigung und den Einsatz einer Dreierkette, die während Xabi Alonsos Amtszeit erfolgreich war. Dies soll die Grundlage dafür legen, dass Leverkusen wieder um die Spitzenplätze in der Bundesliga kämpft.

BayerBundesligaCarles MartinezXabi AlonsoBarcelona
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Drei Angebote für den Fußballer, der zwei Tore gegen Usbekistan erzielte...Drei Angebote für den Fußballer, der zwei Tore gegen Usbekistan erzielte...Heute, 09:05Real Madrid schließt Transfer von Denzel Dumfries offiziell abReal Madrid schließt Transfer von Denzel Dumfries offiziell abHeute, 08:55Bayern bereit, Real Madrid wegen Michael Olise abzuweisenBayern bereit, Real Madrid wegen Michael Olise abzuweisenHeute, 08:53Ist Neymar bereit für die Weltmeisterschaft? Brasiliens Nationalteam gibt UpdateIst Neymar bereit für die Weltmeisterschaft? Brasiliens Nationalteam gibt UpdateHeute, 08:53Liverpool-Legende Divock Origi beendet Karriere mit 31Liverpool-Legende Divock Origi beendet Karriere mit 31Heute, 08:16Erling Haaland und Jamal Musiala: Stars, die für England hätten spielen könnenErling Haaland und Jamal Musiala: Stars, die für England hätten spielen könnenHeute, 07:18
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)