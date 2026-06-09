Arsenal entlässt überraschend Leiter der medizinischen Abteilung

Der Londoner Klub Arsenal traf die unerwartete Entscheidung, Dr. Zafar Iqbal, den Leiter der Sportmedizin, nur wenige Tage nach der Niederlage im Champions-League-Finale zu entlassen. Die Klubführung, die nach 22 Jahren wieder den Premier-League-Titel gewann, beschloss, sich sofort von dem Spezialisten zu trennen. Dies berichtete Goal.com Bericht .

Geschäftsführer Richard Garlick informierte den 51-jährigen Arzt während eines Treffens am vergangenen Montag über seine Entlassung. Laut The Telegraph kam diese Entscheidung für die Klubmitarbeiter völlig überraschend. Zuvor hatte Arsenal den spanischen Physiotherapeuten Joaquin Acedo engagiert, um verletzungsbedingte Probleme zu analysieren.

Während der Saison bestritt das Team 63 Spiele und war erheblicher physischer Belastung ausgesetzt. Langzeitausfälle von Schlüsselspielern wie Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber und Kai Havertz führten zu Kritik an der Arbeit des medizinischen Stabs. Zudem verschärfte Mikel Merinos Beinbruch im Januar die Situation.

Obwohl das Trainerteam unter Mikel Arteta ein hochintensives Trainingssystem implementierte, bereitete die Erhaltung der physischen Verfassung der Spieler der Führung Sorgen. Der Klub muss nun vor Beginn der Saison 2026/27 einen neuen hochqualifizierten Spezialisten finden.

Zafar Iqbal war ein erfahrener Spezialist, der zuvor bei Klubs wie Liverpool, Tottenham und Crystal Palace tätig war. Die Führung von Arsenal plant, das medizinische System vollständig umzustrukturieren, um den Titel zu verteidigen und die Ausdauer der Spieler in der neuen Saison zu verbessern.