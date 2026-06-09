Am Vorabend der historischen Weltmeisterschaft, auf die das gesamte Land mit Spannung und großer Aufregung wartet, kamen unerwartete und sensationelle Nachrichten aus der usbekischen Nationalmannschaft. Jaloliddin Masharipov, einer der erfahrensten Fußballer des Landes und langjähriger Anführer und Kapitän der Nationalmannschaft, wurde aus dem endgültigen offiziellen Kader von 26 Spielern für das Turnier gestrichen. Diese unerwartete Neuigkeit wurde von dem renommierten Sportjournalisten Jaloliddin Qobiljonov unter Berufung auf seine Quellen der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Laut Insider-Informationen wurde unser versierter Mittelfeldspieler offiziell aus der vom Cheftrainer bekannt gegebenen erweiterten Liste ausgeschlossen.

Die Fans haben jedoch keinen Grund zur Verzweiflung, da einer der talentiertesten und brillantesten jungen Stars des Landes zur Besetzung der Lücke im Kader berufen wurde. Ruslanbek Jiyanov, ein versierter Flügelspieler, der in der heimischen Meisterschaft für Navbahor Namangan herausragende und intensive Leistungen gezeigt hat, wurde anstelle von Jaloliddin Masharipov in die Delegation der Nationalmannschaft eingeladen. Experten sind der Ansicht, dass Jiyanovs hohe Geschwindigkeit und sein starkes Dribbling auf dem Feld der Angriffsreihe unseres Teams in den bevorstehenden WM-Spielen neue Energie und große Begeisterung einhauchen können.

Es ist erwähnenswert, dass die Weißen Wölfe ihr historisches Debütspiel bei dieser großen Weltmeisterschaft, ihrer ersten Teilnahme überhaupt, am 18. Juni dieses Jahres gegen Kolumbien, einen der stärksten Giganten Südamerikas, bestreiten werden. Darüber hinaus erwarten unsere Vertreter in der Gruppenphase zwei weitere ernste und spannende Duelle: Die Schützlinge von Fabio Cannavaro treten am 23. Juni gegen die portugiesische Nationalmannschaft an, die Landsleute der Weltfußball-Legende Cristiano Ronaldo sind, während das letzte entscheidende Spiel der Gruppe am 28. Juni gegen die physisch starke kongolesische Nationalmannschaft aus Afrika stattfindet. Im Namen aller unserer Fans wünschen wir der Nationalmannschaft historische Triumphe und große Siege in den bevorstehenden Spielen der WM 2026!

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