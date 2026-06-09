Der englische Klub Wolverhampton gab die Verpflichtung des mexikanischen Nationalstürmers Raul Jimenez bekannt. Der 35-jährige erfahrene Stürmer stieß als Free Agent zum Kader. Nachdem sein Vertrag bei Fulham zuvor ausgelaufen war, unterzeichnete der Fußballer einen Zweijahresvertrag im Molineux Stadium. Er wird gemeinsam mit einem weiteren erfahrenen Verteidiger, Kieran Trippier, spielen. Laut Goal.com berichtet .

Laut der BBC hat Raul Jimenez die medizinische Untersuchung erfolgreich bestanden, und der Vertrag enthält eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Wolverhampton war am Ende der letzten Saison aus der englischen Premier League abgestiegen. Nun hat die Klubführung das Ziel, mit Hilfe des mexikanischen Stürmers in die erste Liga zurückzukehren. Dieser Transfer war die zweite große Verpflichtung des Klubs in diesem Sommer-Transferfenster.

Raul Jimenez ist den Fans von Wolverhampton kein Unbekannter. Von 2018 bis 2023 spielte er für den Klub und erzielte in 166 Spielen 57 Tore. In dieser Zeit wurde er zweimal zum Spieler des Jahres des Klubs gewählt. Im Laufe seiner Karriere gewann der Fußballer mit Atletico Madrid den spanischen Supercup und wurde mit Benfica zweimal portugiesischer Meister.

Derzeit befindet sich der Stürmer im Aufgebot der mexikanischen Nationalmannschaft. Er bereitet sich auf das Spiel gegen Südafrika im Rahmen der WM-Qualifikation vor. Nach Ende des internationalen Turniers wird Jimenez zum Kader von Wolverhampton stoßen und am Vorbereitungstraining der Mannschaft für die neue Saison teilnehmen.