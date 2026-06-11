Danny Murphy: Liam Rosenior ist ein großes Risiko für Fulham

Danny Murphy erklärte gegenüber GOAL, warum es für Liam Rosenior nach seinem Scheitern beim FC Chelsea schwierig ist, in die englische Premier League zurückzukehren. Seiner Meinung nach könnte die Ernennung des 41-Jährigen zum Fulham-Trainer eine riskante Entscheidung für den Verein sein. Dies berichtet Goal.com .

Der aktuelle Fulham-Trainer Marco Silva hat beschlossen, den Verein nach Vertragsablauf zu verlassen. In seiner fünfjährigen Amtszeit führte der portugiesische Taktiker das Team aus der Championship in die erste Liga, gewann 100 von 229 Spielen und etablierte den Verein als soliden Premier-League-Mittelständler.

Derzeit werden mehrere Kandidaten für die vakante Stelle geprüft. Obwohl Rosenior durch seine Arbeit bei Hull City und Straßburg auf sich aufmerksam machte, dauerte seine Zeit an der Stamford Bridge nur dreieinhalb Monate und endete nach 23 Spielen. Laut Murphy reichen Roseniors frühere Verbindungen zu Fulham als Spieler nicht aus, um seine Ernennung zu rechtfertigen.

"Ich denke, er würde die Chance sofort ergreifen, aber das wird nicht passieren. Fulham würde es als großes Risiko ansehen, da seine Zeit bei Chelsea trotz eines guten Starts letztendlich scheiterte. Die Vereinsführung wird sich für einen Trainer mit mehr Erfahrung auf diesem Niveau entscheiden", sagte Murphy.

Der ehemalige Mittelfeldspieler bewertete auch die Chancen von Frank Lampard auf eine Rückkehr nach West-London. Er glaubt, dass Lampard nach seinen Erfolgen in Coventry als erfahrenerer Kandidat angesehen werden könnte. Während Trainer wie Thomas Frank möglicherweise aus dem Rennen sind, gibt es auf dem Markt genügend erfahrenere Fachleute als Rosenior.