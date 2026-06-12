Südkorea gelingt ein Comeback-Sieg gegen Tschechien

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf nordamerikanischem Boden ausgetragen wird, sorgt schon in den ersten Tagen für echtes Drama und unerwartete Wendungen. Die jüngste Partie der Gruppe A, in der einige der stärksten Teams der Welt aufeinandertrafen, hielt die Fußballfans in Atem. Im spektakulären Estadio Akron in Guadalajara traf einer der asiatischen Giganten, Südkorea, auf den stolzen europäischen Vertreter Tschechien und bewies echten Charakter, um einen wichtigen Sieg zu erringen.

Wie erwartet begann das Spiel mit vorsichtigem, aber intensivem taktischem Kampf auf beiden Seiten. Während die erste Halbzeit torlos blieb, bot die zweite Halbzeit den Fußballfans jede Menge Spannung. In der 59. Minute überwand der geschickte europäische Verteidiger Ladislav Krejčí den Torhüter Kim Seung-gyu, eröffnete den Torreigen und brachte die Tschechen in Führung.

Ein Joker als Held und ein brillantes Comeback

Die „Tiger Asiens“ ließen sich nach dem Gegentor nicht entmutigen; im Gegenteil, sie erhöhten den offensiven Druck. In der 67. Minute glich der erfahrene südkoreanische Mittelfeldspieler Hwang In-beom aus und versetzte das Stadion in Ekstase – 1:1.

Die taktischen Umstellungen des Cheftrainers und die Einwechslung von Oh Hyeon-gyu in der 69. Minute für den legendären Son Heung-min veränderten den Ausgang des Spiels völlig. Nach aktivem Spiel des Offensivstars Hwang Hee-chan und seiner Teamkollegen vollendete der eingewechselte Oh Hyeon-gyu in der 80. Minute einen gefährlichen Angriff mit einem Tor. Dieser schöne Treffer sicherte dem asiatischen Team einen entscheidenden Comeback-Sieg (2:1).

Mit diesem Erfolg sicherte sich Südkorea 3 Punkte in der ersten Runde der Weltmeisterschaft und machte einen riesigen Schritt in Richtung K.-o.-Phase. Zur Erinnerung: Im Eröffnungsspiel der Gruppe besiegte einer der Mitgastgeber, Mexiko, Südafrika souverän mit 2:0. Der Kampf in Gruppe A spitzt sich nun zu.

WM 2026. Gruppe A. Details zum 2. Spieltag:

Südkorea — Tschechien — 2:1

12. Juni. Mexiko. Estadio Akron.

Tore: Hwang In-beom (67), Oh Hyeon-gyu (80) — Krejčí (59).

Aufstellung Südkorea: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom (Kim Jin-gyu, 84), Shin Ho-beck (Park Jin-seob, 84), Lee Tae-seok (Eom Ji-sung, 69), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 62), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 69).

Aufstellung Tschechien: Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Sadílek (Chytil, 85), Zelený, Šulc (Hložek, 64), Provod (Sadílek, 64), Schick (Chorý, 64).

Gelbe Karte: Lee Ki-hyuk (90+6).

Die Spieler kämpften bis zur letzten Sekunde mit Intensität und boten ein wirklich unterhaltsames Spiel. Verfolgen Sie die nächsten spannenden Spiele der Weltmeisterschaft, die Chancen der Teams und die Gruppentabellen mit uns auf Zamin!