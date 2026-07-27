Schönstes Tor der WM 2026 gekürt: Shomurodov auf Platz 2 (Video)

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Schönstes Tor der WM 2026 gekürt: Shomurodov auf Platz 2 (Video)

Der Torschütze des besten Tors der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wurde offiziell bekannt gegeben. Das herausragende Tor des kapverdischen Abwehrspielers Sidney Lopes Cabral gegen Argentinien wurde von Hyundai zum Turniertor gewählt. Erfreulicherweise belegte der usbekische Stürmer in diesem prestigeträchtigen Ranking Eldor Shomurodov einen hervorragenden zweiten Platz.

Zamin.uz präsentiert das historische Tor, die emotionalen Dramamomente in Miami und die märchenhafte Erfolgsgeschichte eines Spielers, der noch vor 3 Jahren Müllsäcke als Vorhänge an den Fenstern hatte.

1. Drama in Miami: Das Wunder-Tor gegen Martínez im Sechzehntelfinale

Das Sechzehntelfinalspiel zwischen Argentinien und den Kapverden im Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, entwickelte sich zu einem wahren Fussballthriller. Vor 65.000 Zuschauern überlistete der Kapverder Sidney Lopes Cabral in der Verlängerung Alexis Mac Allister und schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß in den Winkel des Tores von Emiliano Martínez, womit er den 2:2-Ausgleich erzielte.

Obwohl die Kapverden am Ende mit 2:3 unterlagen, rüttelte dieser Treffer von Lopes Cabral die Fussballfans weltweit auf.

Die Top 3 der schönsten Tore der WM 2026 und die historische Auszeichnung

Platz

Spieler

Nationalmannschaft

Statistik / Nominierung

1. Platz (Gewinner)

Sidney Lopes Cabral

Kap Verde

Tor des Turniers (gegen Argentinien)

2. Platz

Eldor Shomurodov

Usbekistan

2. schönstes Tor des Turniers

3. Platz

Wilson Isidor

Haiti

3. schönstes Tor des Turniers

Historische Vorgänger der Auszeichnung:

Durch den Gewinn dieser Auszeichnung reihte sich Lopes Cabral in die Riege von Fussball-Legenden wie Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard und Richarlison ein.

2. Jubel-Drama: Ohnmacht der Mutter und Anerkennung von Marcelo

Im Moment des Tores ereignete sich im Stadion ein unerwartetes Drama. Als Lopes Cabral jubelnd zu seiner Mutter und seiner Freundin auf der Tribüne lief, wurde seine Mutter Teresa vor Freude und Aufregung ohnmächtig.

Diese Szene erinnerte an den historischen Moment beim WM-Halbfinale 1998, als die Mutter der französischen Legende Lilian Thuram nach einem Tor gegen Kroatien ebenfalls ohnmächtig wurde.

Zudem schickte die brasilianische Legende und Real-Madrid-Ikone Marcelo persönlich eine Nachricht an Cabral und gestand, dass er bei der finalen Abstimmung genau für sein Tor gestimmt hatte:

Sidney Lopes Cabral über sein Gespräch mit Marcelo:

„Marcelo ist eines meiner größten Idole. Als er mir sagte, dass er für mein Tor als das beste des Turniers gestimmt hat, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Ich habe ihm unendlich gedankt!“

3. Von der 5. Liga zum WM-Held: Ein märchenhafter Aufstieg

Noch vor drei Jahren spielte Sidney Lopes Cabral in der deutschen 5. Liga (Amateurliga) und lebte in einem Haus, bei dem Müllsäcke als Vorhänge an den Fenstern klebten. Sein Weg aus der Armut an die Spitze des Fussballs wurde zu einer der berührendsten und inspirierendsten Geschichten der WM 2026.

Sidney Lopes Cabral über seine Eindrücke von dem Tor:

„Als ich nach oben sah und den Ball in den Winkel fliegen sah, dachte ich: ‚Was habe ich da nur getan?‘ Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Jeder träumt davon, bei einer Weltmeisterschaft ein Tor zu erzielen, aber ein solches Tor gegen ein großartiges Team wie Argentinien zu schießen, ist ein fantastisches Gefühl.“

Teilen Sie diese wichtige Sportnachricht mit Ihren Freunden und Fussballfans!

Unser Nationalmannschaftskapitän Eldor Shomurodov hat mit seinem fantastischen Tor bei der Weltmeisterschaft den Sprung unter die Top drei geschafft, was für ganz Usbekistan ein stolzer Moment ist!

Leiten Sie diese brisante und wichtige Nachricht sofort an Ihre Freunde und Fussballfan-Gruppen weiter!

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodovs Tor den 1. Platz verdient hätte oder war der Treffer des Kapverders wirklich der beste des Turniers? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Eldor ShomurodovSidney Lopes CabralArgentinienKap VerdeHyundai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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