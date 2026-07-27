Super-League-Drama: Drei Spiele, zwei Elfmeter und ein Tor in der 90.+2. Minute

Die Heimmannschaften dominierten die jüngsten drei Partien des 14. Spieltags in der usbekischen Super League. Während Lokomotiv und Andijan sich souveräne Siege sicherten, entschied der OKMK das Schicksal seiner Begegnung gegen Mash'al in der Nachspielzeit.

Den Ergebnissen zufolge fielen in den Partien insgesamt neun Tore. Das dramatischste Ereignis des Tages ereignete sich in Olmaliq – obwohl die Gäste in Führung gingen, hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich.

Abduxoliqov ebnet Lokomotiv den Weg

In der ersten Halbzeit des Spiels zwischen Lokomotiv und Sogdiana in Taschkent fielen keine Tore. Das Haupteigeschehen spielte sich nach dem Seitenwechsel ab.

In der 57. Minute erhielt Lokomotiv einen Elfmeter. Temurxo‘ja Abduxoliqov trat an und verwandelte kaltschnätzig zur Führung für sein Team.

Neun Minuten später bekamen die Gastgeber erneut einen Strafstoß zugesprochen. Abduxoliqov blieb auch diesmal cool und schnürte seinen Doppelpack.

Durch zwei verwandelte Elfmeter entschied der erfahrene Stürmer das Spiel praktisch im Alleingang.

In der Nachspielzeit erzielte Quvonchbek Abrayev das dritte Tor für Lokomotiv. Sogdiana verkürzte durch Zaymovich in der 90.+6. Minute, doch für eine Aufholjagd blieb keine Zeit mehr.

Endstand: Lokomotiv — Sogdiana 3:1.

Diese Partie war eine der Begegnungen des 14. Spieltags, die für den 27. Juli angesetzt waren.

Andijan macht den Sieg in der zweiten Halbzeit klar

In der Bobur Arena empfing Andijan den Tabellennachbarn Buxoro. In der ersten Halbzeit agierten beide Teams vorsichtig und hielten ihren Kasten sauber.

In der 54. Minute erzielte Odil Abdumajidov das Führungstor. Danach versuchte Buxoro aktiver nach vorne zu spielen, doch die Hausherren verteidigten kompakt.

In der 90. Minute machte Hamidullo Karimov mit dem zweiten Treffer endgültig den Deckel auf die Partie.

Endstand: Andijan — Buxoro 2:0.

Andijan holte nicht nur drei Punkte und blieb ohne Gegentor, sondern bewies auch, dass man nach dem torreichen 3:3-Remis am vorherigen Spieltag die defensiven Fehler abgestellt hat. Das Duell Andijan gegen Buxoro gehörte ebenfalls zum Programm des 14. Spieltags.

Mash'al schnupperte in Olmaliq an der Sensation

Das intensivste Spiel des Tages lieferten sich der OKMK und Mash'al.

Das Tabellenschlusslicht aus G‘uzor ging in der 21. Minute überraschend in Führung. Das Tor von Ergash Ismoilov bescherte den Gästen einen wichtigen Auswärtsvorteil.

Der OKMK ließ jedoch nicht lange mit der Antwort auf sich warten. In der 32. Minute glich Asadbek Sobirjonov aus und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Über die gesamte zweite Halbzeit hinweg drängten die Gastgeber auf den Siegtreffer. Mash'al verteidigte leidenschaftlich und war nah dran, zumindest einen Punkt mitzunehmen.

Doch in der 90.+2. Minute erzielte Abror Karimov das entscheidende Tor. Damit drehte der OKMK die Partie und feierte einen späten Heimsieg.

Endstand: OKMK — Mash'al 2:1.

Dass das Spiel OKMK gegen Mash'al in Olmaliq stattfand und zum 14. Spieltag gehörte, wurde auch im offiziellen PFL-Spielberichtsbogen festgehalten.

Alle Ergebnisse im Überblick

Spiel Ergebnis Torschützen Lokomotiv — Sogdiana 3:1 Abduxoliqov 57. (Elfmeter), 66. (Elfmeter), Abrayev 90.+3 — Zaymovich 90.+6 Andijan — Buxoro 2:0 Abdumajidov 54., Karimov 90. OKMK — Mash'al 2:1 Sobirjonov 32., Abror Karimov 90.+2 — Ergash Ismoilov 21.

Die wichtigsten Zahlen des Spieltags

Anzahl der Spiele — 3;

Tore insgesamt — 9;

Heimsiege — 3;

Tore per Elfmeter — 2;

Tore in der Nachspielzeit — 3;

Team ohne Gegentor — Andijan.

Vor dem 14. Spieltag hatte der OKMK 22, Buxoro 23, Lokomotiv 19 und Andijan 17 Punkte auf dem Konto.

Durch diese Resultate schraubt der OKMK sein Punktekonto auf 25, Lokomotiv auf 22 und Andijan auf 20 Zähler. Die Tabellenplätze können sich nach den ausstehenden Spielen noch verändern.

Wer war der Spieler des Spieltags?

Temurxo‘ja Abduxoliqov verwandelte zwei Strafstöße souverän und avancierte zum Matchwinner für Lokomotiv. Andijan sicherte sich dank mannschaftlicher Geschlossenheit und starker Defensive wichtige drei Punkte.

Die emotionalste Szene des Tages gab es zweifellos in Olmaliq. Als Mash'al dem Punktgewinn ganz nah war, zerstörte Abror Karimov mit seinem Treffer in der 90.+2. Minute alle Hoffnungen der Gäste.

Der 14. Spieltag der Super League ist noch nicht komplett beendet, doch allein diese drei Partien zeigten, wie viel Drama und Spannung bis zur letzten Sekunde in ihnen steckten.

War Abduxoliqov für Sie der Spieler des Tages oder Siegtorschütze Abror Karimov?