Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, wurde als schnellster Spieler in der ersten Runde der Weltmeisterschaft 2026 ausgezeichnet.

Laut Daten der Plattform SofaScore erreichte der 22-jährige Fußballer während des Spiels eine Geschwindigkeit von 36 Kilometern pro Stunde. Dies war der höchste Wert aller Spieler, die in der ersten Runde auf dem Platz standen.

In der Rangliste folgte auf Fayzullayev der Kroate Josip Stanišić mit einer Maximalgeschwindigkeit von 35,9 km/h. Wilfried Singo aus der Elfenbeinküste belegte mit 35,8 km/h den dritten Platz.

Zudem verzeichneten der Deutsche Nathaniel Braun und der Algerier Rafik Belghali 35,7 km/h, während der Engländer Niko O'Reilly 35,6 km/h erreichte.

Dieser Wert von Abbosbek demonstrierte erneut seine hohe körperliche Fitness, seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, die gegnerische Abwehr über die Flügel unter Druck zu setzen.

In seinem ersten WM-Spiel erzielte Fayzullayev ein Tor gegen Kolumbien und schoss damit das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Ein historisches Tor und die höchste Geschwindigkeit des Turniers — all dies zeigt, dass der junge Spieler sein Potenzial auf der großen Bühne beweist. Solche Leistungen könnten das Interesse führender europäischer Clubs weiter steigern.

Die usbekischen Fans erwarten von Fayzullayev auch in den kommenden Spielen ein schnelles, mutiges und effektives Spiel.