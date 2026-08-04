Cristian Chivu relativiert die Bedeutung des Mailänder Derbys in der Saisonvorbereitung

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Cristian Chivu relativiert die Bedeutung des Mailänder Derbys in der Saisonvorbereitung

Inter-Cheftrainer Cristian Chivu relativierte die Bedeutung des Vorbereitungsspiels gegen Milan in Perth, Australien. Wie Tuttomercatoweb berichtet, betonte der rumänische Coach, dass sein Hauptaugenmerk vor der bevorstehenden Pflichtspielsaison nicht auf dem Sieg, sondern auf der Wiederherstellung der körperlichen Verfassung der Spieler und der Verbesserung ihrer Spielpraxis liegen werde. Goal.com berichtet darüber.

Vor dem Freundschaftsspiel in Australien erklärte Chivu, dass das Ergebnis in den Testspielen im August nicht wichtig sei. Seinen Worten zufolge haben unabhängig vom Gegner die ganzheitliche Entwicklung der Mannschaft und ihre körperliche Fitness für den Trainerstab oberste Priorität.

August-Pokale und eine historische Rivalität

Auch wenn jedes Derby für die Fans eine besondere und prinzipielle Bedeutung hat, rief der Cheftrainer dazu auf, die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele nicht überzubewerten. Auf die Frage nach den Meistertiteln der Teams und ihren Siegen im direkten Duell sagte Chivu: «Ich möchte eine körperliche Weiterentwicklung sehen und achte nicht darauf, wer der Gegner ist. Das morgige Spiel ist ein Freundschaftsspiel, und August-Pokale haben keinerlei Bedeutung».

Außerdem betonte er ausdrücklich, dass sich die Aufgaben von Fans und Trainern unterscheiden: «Diese Frage sollte man den Fans stellen. Als Trainer muss ich darüber nachdenken, meine Spieler vor Saisonbeginn in die bestmögliche körperliche Verfassung zu bringen».

Ein Derby von globaler Bedeutung und der Ausblick auf die Meisterschaft

Chivu räumte ein, dass die Rivalität zwischen Inter und Milan weltweit großes Interesse weckt, und ging auch auf die globale Anziehungskraft dieses Spiels ein. Seiner Ansicht nach bleibt die Partie für die Zuschauer trotz der geografischen Entfernung immer ein interessantes Spektakel.

Zur Idee, Spiele der Serie A im Ausland auszutragen, ergänzte der Coach: «Eine solche Initiative wäre attraktiv, aber ihre Umsetzung wäre nicht besonders einfach».

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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