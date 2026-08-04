Telegram Vorübergehend aus dem App Store Entfernt und Wiederhergestellt

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Telegram Vorübergehend aus dem App Store Entfernt und Wiederhergestellt

Der beliebte Messenger Telegram verschwand weltweit mehrere Stunden lang aus Apples offiziellem App Store. Dies wurde von Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com äußerten sich sowohl Vertreter von Telegram als auch Apple offiziell zu dem Vorfall und legten dessen Einzelheiten offen. Es stellte sich heraus, dass der Messenger vorübergehend gesperrt wurde, weil ein gewöhnlicher Nutzer verbotene Inhalte veröffentlicht hatte.

Schnelle Maßnahmen und Rückkehr der App

Nachdem Apple den Verstoß entdeckt hatte, entfernte das Unternehmen die Telegram-App umgehend vorübergehend aus seinem Store. Das Telegram-Team reagierte ebenfalls schnell, löschte alle regelwidrigen Materialien und sperrte das Konto des Nutzers, der die Inhalte verbreitet hatte, dauerhaft.

Nach diesen schnellen Maßnahmen wurde die Telegram-App noch am selben Tag in den App Store zurückgebracht und konnte von den Nutzern wieder heruntergeladen werden. Apple-Vertreter betonten, dass die betreffenden Materialien gegen die Store-Regeln verstießen, und bestätigten, dass die Einschränkung nach der Behebung des Problems aufgehoben wurde.

Null-Toleranz-Politik und Statistiken

Die Telegram-Administration betonte nachdrücklich, dass sie gegenüber dieser Art von Inhalten eine Null-Toleranz-Politik verfolgt. Nach Angaben des Unternehmens wurden seit Beginn des Jahres 2026 fast 338.000 Gruppen und Kanäle gesperrt, die mit ähnlichen Verstößen in Verbindung standen.

Die Vertreter des Messengers kommentierten solche Vorfälle außerdem auf ihren Social-Media-Seiten und äußerten die Hoffnung, dass Apple für alle Apps dieselben Standards anwenden werde. Dies ist nicht der erste derartige Fall: Bereits 2018 hatte Apple Telegram aus ähnlichen Gründen vorübergehend gesperrt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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