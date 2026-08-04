Warum Ist Der Transfer Von Micky Van De Ven Ins Stocken Geraten?

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Warum Ist Der Transfer Von Micky Van De Ven Ins Stocken Geraten?

Die Transfergerüchte um Tottenhams Verteidiger Micky van de Ven sind in den vergangenen Wochen deutlich abgeflaut. Als das Sommer-Transferfenster geöffnet wurde, zeigten mehrere englische Topklubs großes Interesse an dem Niederländer. Darüber berichtete Goal.com berichtet dass.

Laut Goal.com stand der Spieler bei Topteams wie Liverpool, Manchester United und Chelsea auf dem Wunschzettel. Zu einer Vertragsunterzeichnung kam es jedoch nicht, und der schnelle Innenverteidiger dürfte offenbar in Nordlondon bleiben.

Tottenhams schwierige Lage in der heimischen Liga in den vergangenen Spielzeiten, einschließlich der Nähe zum Abstieg, hat die Situation verändert. Die aufeinanderfolgenden 17. Plätze warfen zahlreiche Fragen rund um die Mannschaft auf, während es auch im Trainerstab häufige Veränderungen gab.

Toby Alderweirelds Einschätzung

Tottenhams ehemaliger Star Toby Alderweireld erklärte in einem Interview mit GOAL, warum das Interesse an Van de Ven nachgelassen hat. Seiner Ansicht nach werden das Tempo und die individuelle Klasse des Spielers zwar hoch geschätzt, doch die Gesamtergebnisse der Mannschaft haben potenzielle Käufer beeinflusst.

«Alle sprechen über Micky van de Vens Tempo, und er ist tatsächlich ein sehr guter Verteidiger. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Tottenham beinahe abgestiegen wäre und dass auch er Teil dieser Mannschaft war», — sagte Alderweireld in Zusammenarbeit mit Hyper.

Der ehemalige Verteidiger erklärte, dass potenzielle Käufer diesen Faktor berücksichtigt haben und deshalb möglicherweise vorsichtig vorgehen. Trotz der individuellen Leistungen des Spielers haben die Schwierigkeiten des Klubs in den vergangenen Spielzeiten seinen Wert auf dem Transfermarkt beeinflusst.

Tottenhams Sommerpläne

Trotz der erfolglosen Spielzeiten hielt Tottenham seinen Platz in der Premier League, und die Vereinsführung investiert große Summen in die Verstärkung des Kaders. Unter anderem wurden Spieler wie Mateus Fernandes, Sandro Tonali und Jan Paul van Hecke für insgesamt mehr als 200 Millionen US-Dollar verpflichtet. Andy Robertson und Marcos Senesi kamen zudem ablösefrei.

Während der Klub den Fokus auf die Verpflichtung erfahrener Spieler gelegt hat, wurde Van de Ven als eines der wertvollsten Vermögenswerte der Mannschaft gehalten. Der niederländische Nationalspieler, der auch bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kam, bleibt vorerst bei seinem Verein.

Micky van de VenTottenhamTransferToby AlderweireldPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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