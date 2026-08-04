Vinícius-Júnior-Transfer: Agenten-Post aus London heizt Gerüchte an

Real-Madrid-Angreifer Vinícius Júnior hat nach seinem Urlaub nach der Weltmeisterschaft das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Dennoch bleiben Fragen zur Zukunft des 26-jährigen Brasilianers offen, während die Transfergerüchte täglich zunehmen, da Arsenal ihn weiterhin intensiv umwirbt. Laut Goal.com berichtet.

Nach Informationen der Zeitung Diario AS zeigt die langwierige Saga des Sommer-Transferfensters keine Anzeichen für ein baldiges Ende. Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers bei Real Madrid bis 2027 läuft, haben sich die Parteien noch nicht offiziell auf einen neuen Vertrag geeinigt. Diese Ungewissheit bietet englischen Topklubs eine günstige Gelegenheit, die Situation auszunutzen.

Kryptischer Agenten-Post und die Verbindung zu London

Für zusätzliche Verwirrung sorgte Michael Yormark, Präsident der Agentur Roc Nation, die die Interessen des Spielers vertritt. Nach seiner Ankunft am Londoner Flughafen Heathrow hinterließ er in den sozialen Medien eine äußerst verdächtige und aufmerksamkeitsstarke Nachricht mit dem Inhalt: „London, ich komme! Auf geht’s!“

Obwohl der Agent aus persönlichen oder anderen beruflichen Gründen in die englische Hauptstadt gereist sein könnte, bringt die Fußballwelt die Aussage direkt mit Transferverhandlungen in Verbindung. Der Zeitpunkt des Posts heizte Medienberichte weiter an, wonach der brasilianische Angreifer zum wichtigsten Transferziel von Arsenal geworden ist.

Mikel Arteta und persönliche Gespräche

Nach Einzelheiten von Goal.com und anderen führenden Sportmedien hat Arsenal-Trainer Mikel Arteta bereits konkrete Schritte unternommen, um sein wichtigstes Transferziel zu verpflichten. Der Coach soll persönlich mit dem Spieler gesprochen und ihm erklärt haben, dass er eine zentrale Rolle in den Plänen des Londoner Klubs einnehmen würde.

Berichten zufolge versprach Arteta dem brasilianischen Superstar, ein grundlegender Bestandteil des ambitionierten Sportprojekts in Nordlondon zu werden. Diese entschlossenen Schritte setzen die Führung von Real Madrid erheblich unter Druck und zwingen den Klub, die Vertragssituation schneller zu klären, ohne die interne Stabilität zu gefährden.