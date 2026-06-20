Vinícius: „Wir träumen immer davon, Tore zu schießen und unser Volk stolz zu machen“

Nach einem souveränen und überzeugenden Sieg (3:0) gegen Haiti im zweiten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 teilte der Star der brasilianischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Vinícius Júnior, seine Freude und Eindrücke. Der talentierte Flügelspieler, der das dritte Tor in dieser Partie erzielte, sprach emotional über seine Verantwortung im Team und seine unerfüllten Kindheitsträume.

Ein Fundament aus Vertrauen und Gelassenheit

Vinícius betonte, dass dieser Sieg den „Pentacampeões“ einen psychologischen Vorteil vor den nächsten wichtigen Spielen verschafft:

Ein entscheidender Moment: "Das ist ein sehr wichtiger Moment für alle in der Mannschaft. Der Sieg gibt uns Vertrauen und Gelassenheit vor dem nächsten Spiel. Das ist extrem wichtig."

Glaube an die eigene Stärke: "Es gibt noch viele Aspekte, die verbessert werden müssen, aber diese zwei Spiele geben uns Vertrauen in unsere eigene Stärke."

"Ich möchte nicht nur mit Toren, sondern auch mit meinem Fleiß helfen"

Vinícius, der auf dem Platz nicht nur im Angriff, sondern auch in der Teamarbeit einen enormen Einsatz zeigt, sprach über seine Rolle und seine Ziele:

"Die Möglichkeit, Tore zu schießen und Assists zu geben, hilft mir, das Niveau zu erreichen, das ich in der Nationalmannschaft anstrebe. Ich möchte noch mehr für die Nationalmannschaft tun. Ich möchte nicht nur durch Tore, sondern auch durch meinen heutigen Einsatz helfen. Ich kenne meine Bedeutung für das Team, und wenn ich in guter Form bin, kann ich einen großen Beitrag zum Spiel leisten."

Nationalstolz und ein erfüllter Kindheitstraum

Wie für jeden brasilianischen Jungen war es auch für Vinícius das höchste Ziel, die Ehre des Vaterlandes bei einer Weltmeisterschaft zu verteidigen:

Freude für die Fans bereiten: Die Nationalmannschaft ist nicht nur für den Pokal zum Mundial gereist, sondern um ihrem Volk und ihren Angehörigen grenzenloses Glück zu schenken.

Der Moment, in dem Träume wahr werden: "Wir sind hier, um unserem Volk und unseren Liebsten Freude zu bereiten. Dieses Spiel war eines davon; wir haben immer davon geträumt, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Wir haben immer davon geträumt, beim Mundial Tore zu schießen und dass unser Volk stolz auf uns ist."

Die brasilianische Nationalmannschaft führt ihre Gruppe nach zwei Spieltagen mit 4 Punkten an und steuert zuversichtlich auf die Play-off-Phase zu. Wir wünschen Vinícius und seinen Teamkollegen viel Glück für die nächsten Spiele! Verfolgen Sie die spannendsten Ereignisse des Mundial mit uns.