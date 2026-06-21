Torhüter von Curaçao bricht Weltmeisterschafts-Rekord

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Torhüter von Curaçao bricht Weltmeisterschafts-Rekord

Die Begegnung zwischen Ecuador und Curaçao (0:0) im zweiten Spieltag der Gruppe E der Weltmeisterschaft bescherte Curaçao nicht nur den ersten historischen Punkt, sondern wird auch durch einen neuen Weltmeisterschaftsrekord in Erinnerung bleiben. Der Torhüter der Nationalmannschaft von Curaçao, Eloy Rum, zeigte in diesem Spiel eine wahre Heldenleistung.

Enormer Druck und 15 Paraden

Die ecuadorianische Nationalmannschaft hatte während des Spiels eine große Überlegenheit und startete ununterbrochene Angriffe auf das Tor von Curaçao. Doch ihnen stand eine feste Mauer in Gestalt von Eloy Rum gegenüber:

  • Gesamtzahl der Schüsse von Ecuador: 28

  • Schüsse aufs Tor: 15

  • Paraden von Eloy Rum: 15

Ein Ergebnis, wie es seit 1966 nicht mehr vorkam

Laut Daten des bekannten Analyseportals Opta stellte Eloy Rum einen Weltmeisterschaftsrekord für die Anzahl der Paraden in einem Spiel innerhalb der regulären 90 Minuten (ohne Verlängerung) auf.

Da diese Statistiken bei Weltmeisterschaften seit 1966 systematisch geführt werden, hatte zuvor kein Torhüter in der regulären Spielzeit 15 Schüsse aufs Tor pariert und dabei die Null gehalten.

Ein Punkt ist gesichert, aber die Lage bleibt schwierig

Durch dieses Unentschieden holte die Nationalmannschaft von Curaçao den ersten Punkt ihrer Geschichte. Aufgrund der Folgen der schweren Niederlage im ersten Spiel belegt das Team jedoch aufgrund des Tordifferenz-Verhältnisses weiterhin den letzten, vierten Platz in Gruppe E.

Dennoch ermöglicht die Leistung von Eloy Rum Curaçao, vor dem letzten Spieltag theoretische Chancen auf den Einzug in die Playoffs zu bewahren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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