Die britische Regierung hat ein Projekt zum Bau eines modernen Rechenzentrums mit einer Leistung von 5,2 MW auf dem Gelände der historischen Truman Brewery in London genehmigt. Die Entscheidung gilt als wichtiger Schritt zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur in der Hauptstadt, hat jedoch unter Anwohnern und Stadtplanern eine hitzige Debatte ausgelöst. Dies berichtete Ixbt.com .

Laut ixbt.com war das Wiederaufbauprojekt zuvor vom Gemeinderat des Bezirks Tower Hamlets abgelehnt worden. Nach einem Einspruch des Grundstückseigentümers wurde die Angelegenheit jedoch den zentralen Regierungsstellen zur Prüfung vorgelegt und schließlich durch einen Eingriff der Regierung positiv entschieden.

Projektdetails und Kontroversen

Angela Rayner, die britische Ministerin für Wohnungsbau, erteilte die Genehmigung für das Projekt. Dem Dokument zufolge sollen die bestehenden alten Gebäude auf dem Gelände abgerissen und ein neues Rechenzentrum mit einer Gesamtfläche von 5266 Quadratmetern errichtet werden. Die Behörden verwiesen auf den baufälligen Zustand der derzeitigen Anlage sowie auf Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheitsprobleme.

Dennoch hat die Entscheidung bei den Anwohnern für erheblichen Unmut gesorgt. Eine Petition gegen den Bau des neuen Rechenzentrums sammelte mehr als 3600 Unterschriften. Kritiker des Projekts befürchten eine Verschlechterung der Umweltbedingungen und betonen, dass das Gelände besser für den Wohnungsbau genutzt werden sollte.

Die Zukunft des historischen Geländes und die digitale Infrastruktur

Ein vom Gemeinderat in Auftrag gegebener Alternativplan sah den Bau von insgesamt 350 Wohnungen auf dem Gelände vor, darunter 44 Sozialwohnungen. Vertreter der Zentralregierung erklärten jedoch, es seien keine ausreichenden Grundlagen für die Umsetzbarkeit dieser Variante vorgelegt worden. Die auf 500 Millionen Pfund geschätzten Wiederaufbauarbeiten werden das Erscheinungsbild des Gebiets grundlegend verändern.

Zur Einordnung: Die Truman Brewery wurde im 17. Jahrhundert gegründet und war Ende des 19. Jahrhunderts zu einer der größten Brauereien der Welt geworden, bevor sie 1989 ihren Betrieb einstellte. 1995 wurde der Komplex vom Unternehmer Eli Zaluf gekauft. Heute sind auf dem Gelände bereits drei Rechenzentren des Betreibers Digital Realty erfolgreich in Betrieb, die nach der Übernahme von Interxion durch das Unternehmen im Jahr 2019 entstanden.